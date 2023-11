Selon une étude scientifique, les femmes en couple avec un homme plus jeune seraient plus heureuses

Cette étude montre que les femmes se sentent plus épanouies, indépendantes et égales vis-à-vis de leur partenaire plus jeune.

Les couples dans lesquels les partenaires ont une grande différence d’âge sont encore relativement mal vus dans notre société. Si la femme est plus âgée que son compagnon, on dit d’elle que c’est une cougar ou, dans un terme plus péjoratif une MILF (Mother I Like to F*ck). Si l’homme est plus âgé que sa jeune compagne, il sera qualifié de sugar daddy.

D’après une étude parue cette année dans la revue Psychology Today et menée par le professeur Justin J. Lehmiller, les femmes en couple avec un homme plus jeune seraient plus heureuses. Mais également plus satisfaites sur plusieurs points de leur relation.

Pour parvenir à cette conclusion, une étude a été menée sur 200 femmes d’âges différents. Ces dernières ont ensuite été réparties en trois catégories : les femmes plus âgées que leur partenaire, les femmes plus jeunes que leur partenaire et enfin, les femmes qui ont un âge proche de celui de leur partenaire.

Des femmes plus âgées mais plus heureuses dans leur couple

Le professeur Lehmiller livre ses conclusions et selon lui, « c'est que les femmes qui avaient plus de 10 ans de plus que leurs partenaires masculins étaient en fait les plus satisfaites et les plus engagées dans leurs relations, par rapport aux femmes plus jeunes que leurs partenaires, ainsi qu'aux femmes dont les partenaires étaient proches en âge ».

Selon le chercheur, cela s’explique de différentes façons, à commencer par la dynamique de couple. Les femmes plus âgées se sentiraient plus égales avec leur compagnon plus jeune. Rien n’explique ce sentiment, mais certains affirment que cette dynamique offrirait plus d’autonomie dans leur couple et également plus de satisfaction aux femmes plus âgées notamment sur le plan sexuel, mais pas que.

Cette étude suffira-t-elle à détruire la réputation négative qui pèse sur les femmes plus âgées ? Pas sûr…