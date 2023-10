Après 8 ans d'infertilité, ils deviennent parents de quatre bébés en l'espace de trois mois

Après des années de tentatives pour avoir un enfant, un couple a accueilli quatre bébés en l’espace de trois mois. Un miracle pour ces jeunes parents qui ont toujours rêvé de fonder une famille.

Avoir un enfant peut devenir un vrai parcours du combattant pour certains parents. C’est le cas de Zac et Brittney Wolfe, un couple qui vit en Pennsylvanie. Tout a commencé en 2015, date à laquelle le couple s’est marié. Après leur union, les amoureux ont souhaité fonder une famille. Brittney a essayé de tomber enceinte naturellement pendant un an avant de consulter un spécialiste de la fertilité.

Cependant, les médecins ont affirmé que le couple souffrait d’une “infertilité inexpliquée”. Pendant huit ans, Zac et Brittney ont essayé d’avoir un enfant, en vain. Ils ont fait plusieurs tentatives d’insémination intra-utérine ainsi que des fécondations in vitro mais rien n'a fonctionné et aucune cause évidente n’a été décelée pour expliquer la raison pour laquelle ils n’arrivaient pas à avoir d’enfant.

“C’était très éprouvant parce que nous travaillions toujours et essayions d’organiser nos horaires pour aller à la clinique avant le travail et aller travailler plus tard. C’était beaucoup de stress pour nous”, a confié Zac Wolfe.

Ils adoptent une petite fille

Après des années de tentative, Zac et Brittney ont décidé de se tourner vers l’adoption, et notamment l’adoption d’embryons. Ainsi, Brittney pouvait choisir l’embryon d’un donneur pour porter elle-même son enfant. Après une fausse couche, le couple a décidé de faire une deuxième tentative.

Crédit photo : Zac Wolfe

Quelques temps plus tard, Zac et Brittney ont appris par l’un de leurs voisins qu’une femme cherchait un couple pour adopter sa petite fille. Sous le charme, Zac et Brittney ont accompagné la jeune femme pendant toute sa grossesse et ont finalement adopté l'enfant, qu’ils ont nommé Charlie.

Brittney tombe enceinte

Aujourd'hui, Charlie est âgée de 3 mois, mais l’histoire ne s’arrête pas là. L’adoption d’embryons effectuée quelques mois auparavant a porté ses fruits et Brittney est tombée enceinte. Lors d’une consultation médicale, elle a appris qu’elle attendait… des triplés ! Le 19 octobre dernier, Brittney a donc donné naissance à deux filles et un garçon nommés Knox, Noah et Navie. Aujourd’hui, les deux parents sont comblés.

“Nous avons toujours parlé d’une grande famille, c’est quelque chose dont nous rêvions”, ont-ils affirmé, heureux.