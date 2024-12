Voici l'aliment qui nous fait perdre le plus d'espérance de vie selon les chercheurs

Tous les aliments ne se valent pas et certains ont même un impact négatif sur notre santé. Les chercheurs ont dressé la liste des aliments qui nous font perdre le plus d’espérance de vie.

La santé passe beaucoup par les aliments contenus dans notre assiette. Ainsi, les campagnes sont nombreuses pour rappeler aux Français l’intérêt de manger des produits sains et équilibrés. Sauf que les plats cuisinés, et donc ultra-transformés, représentent « près d’un tiers de nos apports caloriques journaliers », rappelle le site Doctissimo.

De nombreuses études ont montré l’impact de ces produits transformés sur la santé. L’une d’entre elles dévoile même quels sont les aliments qui font perdre le plus d’espérance de vie aux consommateurs. Les résultats ont été publiés dans la revue American Society for Nutrition.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont suivi 540 000 personnes âgées de 50 à 71 ans depuis 1995. Durant 25 ans, ils ont observé les liens qu’il pouvait y avoir entre leurs habitudes alimentaires et les maladies qui les touchaient ou causaient leur décès. Vous allez voir qu’un aliment en particulier est responsable d’une importante réduction de l’espérance de vie.

La consommation de cet aliment nous fait perdre jusqu’à une demi-heure d’espérance de vie

Crédit photo : doram/ iStock

Les chercheurs sont parvenus à mesurer l'impact des produits transformés. Ils ont ainsi découvert que la consommation de prosciutto pouvait réduire l’espérance de vie de 24 minutes. Si vous adorez les cheeseburgers, vous serez sans doute déçu d’apprendre que leur consommation réduit votre espérance de vie de 9 minutes quand le bacon la réduit de 6 minutes. Le soda fait perdre 12 minutes.

Par ailleurs, l’aliment qui réduit le plus l’espérance de vie chez les individus est le hot-dog. D’après les scientifiques, ce qui impacte le plus la santé dans la consommation du hot-dog est la viande transformée qu’il contient (à hauteur de 61 grammes) qui, à elle seule, entraînerait une perte de vie de 27 minutes. Mais pas que. Il faut aussi prendre en compte les acides gras et le sodium qui peuvent vous faire perdre jusqu’à 36 minutes d’espérance de vie.

Crédit photo : Muratani/ iStock

Si ces chiffres peuvent faire peur, les scientifiques rappellent que d’autres aliments peuvent augmenter le niveau de vie. C’est notamment le cas de certains poissons mais également du fameux sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture si cher aux Américains. Ce dernier, plus méconnu en France, augmente le niveau de vie de 32 minutes. Plus accessibles et beaucoup plus appréciés chez nous : les noix et graines (dont le gain de vie est de 24 minutes) et les fruits (10 minutes).

Aux États-Unis, le constat est assez alarmant puisque d’après les auteurs de l’étude, les Américains consomment en moyenne 75% de plats transformés. Ces derniers sont riches en sel, sucre, graisses saturées, additifs et autres substances méconnues, néfastes pour la santé.

Pour sa santé, mieux vaut donc privilégier une alimentation variée et équilibrée, tout en se faisant plaisir de temps en temps.