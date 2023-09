Les infirmières ont dit à ses parents de l'abandonner quand elle est née, aujourd'hui cette jeune trisomique est devenue une mannequin internationale

Ellie Goldstein, 21 ans, est une jeune femme atteinte de trisomie 21. Alors que les médecins pensaient qu’elle ne marcherait et ne parlerait pas, Ellie a défié tous les pronostics puisqu’elle est devenue une mannequin internationale.

Son nom vous est peut-être familier : Ellie Goldstein est la première mannequin trisomique à avoir été recrutée pour des marques internationales. Atteinte de trisomie 21, cette jeune femme défile sur les podiums de Gucci et pose pour Vogue. En parallèle, elle étudie les arts du spectacle à l’université. Récemment, Ellie a également acheté une maison grâce à ses revenus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par British Vogue (@britishvogue)

Ce parcours est d’autant plus impressionnant qu’à la naissance d’Ellie, les médecins étaient très pessimistes à propos de son futur. Malgré les examens réalisés par les médecins, la maladie d’Ellie n’a pas été détectée pendant la grossesse. À sa naissance, les médecins pensaient qu’elle ne pourrait ni marcher, ni parler. Une infirmière a également suggéré à ses parents de la laisser à l’hôpital et d’abandonner leur enfant.

“Je n’oublierai jamais le médecin qui est entré dans ma chambre après l’accouchement, la tenant debout et disant : “Voici Ellie, elle est trisomique. Elle ne marchera pas et ne parlera pas. Elle n’ira pas à l’université”. Puis, une infirmière est entrée et a dit : “Voulez-vous la laisser ici ? C’est ce qu’a fait la dernière maman qui en a eu un”. Heureusement, nous avons pu constater en quelques semaines qu’Ellie était brillante, audacieuse et déterminée”, a confié la mère de la jeune mannequin.

Une mannequin internationale

Par la suite, Ellie a vécu une scolarité difficile à cause du regard des autres mais a reçu énormément de soutien de la part de sa famille. Actuellement, la jeune femme trisomique a pris une revanche sur la vie. Elle a parcouru plusieurs pays comme la Suède, l’Italie et l’Allemagne afin de participer à des séances photo, a défilé sur le podium de la fashion week de Londres, a reçu des prix et des cadeaux de créateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ellie G (@elliejg16_zebedeemodel)

En plus de cela, Ellie a écrit un livre dans lequel elle relate son parcours.

“Maintenant, je suis mannequin, auteure, étudiante et propriétaire. J’aimerais dire ça au médecin qui a dit que je ne marcherais et ne parlerais pas”, a affirmé la mannequin.

Une chose est sûre : Ellie fait la fierté de sa famille. Ambitieuse, elle souhaite continuer dans le mannequinat et devenir actrice.