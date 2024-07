Vous risquez une lourde amende si vous vous promenez en maillot de bain dans ces villes françaises

Vous ne voulez pas vous rhabiller après vous être baigné dans la mer et vous préférez vous promener en ville en maillot de bain ? Attention, cette habitude pourrait vous coûter très cher et réduire le budget de vos vacances…

C’est l’été : pendant les vacances, de nombreux Français décident de partir au bord de la mer. Pendant les grosses chaleurs, rien de tel que de se rafaîchir en piquant une tête dans la Méditerranée ou l’Atlantique.

Mais après la baignade, le sel colle à notre peau, notre maillot de bain est toujours mouillé et il fait encore chaud. Pour ces raisons, de nombreuses personnes décident de ranger leurs vêtements dans leur sac de plage et de se promener en maillot de bain ou torse nu dans la ville.

Crédit photo : iStock

Bien que ce comportement soit largement adopté, il n’est pas autorisé partout. En effet, certaines villes françaises interdisent de se promener en maillot de bain ou torse nu dans la rue.

Tenue correcte exigée

Auparavant, se promener en maillot de bain était illégal et vous pouviez écoper de deux ans de prison pour outrage public à la pudeur. Aujourd’hui, il n’existe plus de texte de loi interdisant cette pratique. Cependant, certaines mairies peuvent prendre des arrêtés municipaux dans ce sens. C’est le cas à Palavas-les-Flots, dans l’Hérault. Dans cette ville, il est interdit de se promener torse nu ou en maillot de bain en dehors de la plage. Une restriction qui ne plaît pas à tous les touristes.

“J’ai mon petit short, mes claquettes et voilà. Le tee-shirt est dans la main, il fait trop chaud, je transpire, je dégouline. On vient au soleil pour bronzer, il ne faut pas qu’ils commencent à mettre des restrictions”, a affirmé l’un d’entre eux à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Si cette interdiction existe à Palavas-les-Flots, c’est aussi le cas à Bandol (Var), Nice et Menton (Alpes-Maritimes), Arcachon (Gironde) et Trouville-sur-Mer (Normandie). Si vous ne respectez pas la loi, vous pourriez recevoir une amende de 38 euros, et jusqu’à 150 euros à la Grande-Motte. Faites également attention si vous partez à l’étranger : ce comportement peut être puni de 300 euros d’amende à Barcelone et en Croatie, ainsi que 500 euros à Naples, en Italie.

Bien que ces amendes restent rares, nous vous conseillons de remettre votre tee-shirt après votre baignade.