Ces nouvelles gourdes se lavent toutes seules pour que vous n'ayez pas à le faire

Par  |

Gourde remplie d'eau

N’ayez plus peur des microbes et autres odeurs déplaisantes qui se dégagent de votre gourde. La nouvelle génération de gourde transportable se nettoie désormais seule.

Des objets pratiques mais remplis de microbes

Aujourd’hui, elle fait partie de notre quotidien : au bureau, au sport, en sortie etc, la gourde est un objet incontournable. De plus en plus de Français se tournent vers des gourdes en plastique réutilisables pour limiter, justement, leur consommation de plastique à usage unique avec des bouteilles d’eau.

Si on peut saluer l’effort, n’oublions pas de préciser que nos gourdes réutilisables sont de vrais nids à microbes. Pour éviter les mauvaises odeurs et les risques de maladies, les scientifiques recommandent ainsi de les laver tous les jours. Sauf que parfois, on oublie ou on a la flemme. Il en va pourtant de notre santé. Heureusement, les concepteurs ont pensé à tout. Ils viennent de mettre au point des gourdes qui se nettoient toutes seules !

Des gourdes à l’hygiène parfaite sans effort

Gourde avec bouchon filtrantCrédit photo : BoBo Studios/ Amazon

La suite après cette vidéo

En effet, dans Bonjour ! La Matinale TF1, le chroniqueur spécialiste des dernières technologies, Anicet Mbida, a présenté des gourdes qui devraient plaire. Il s’agit de gourdes électroniques qui se nettoient toutes seules grâce à une lampe UV-C placée à l’intérieur du bouchon.

« Ce sont des rayons ultraviolets qui sont capables de détruire tous les germes, tous les microbes, toutes les bactéries. On l'active, ça dure 180 secondes et ça va complètement détruire tous les microbes qui sont à l'intérieur. Il fait ça régulièrement, toutes les heures », explique le chroniqueur.

Ce dernier ajoute que la lampe est efficace pour éliminer les germes et bactéries de l’eau stagnante. Cependant, vous ne retrouverez pas cette efficacité si l’eau est pleine de pesticides ou de chlore. Pour cela, il vous faudra un filtre. On trouve de plus en plus de gourdes filtrantes dans les magasins. Elles possèdent un filtre qui va rendre l’eau claire et la purifier.

Ces nouvelles générations de gourdes assurent une hygiène parfaite, à condition de changer les filtres régulièrement (pour les gourdes filtrantes). Comptez entre 50 et 90 euros pour ces gourdes auto-nettoyantes.

Google Follow Suivez nous sur Google

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

À lire aussi
Employé calme dans un environnement bruyant
Si vous restez calme en toutes circonstances, vous pourriez avoir un problème selon des psychologues
g&acirc;teau moelleux et fondant au chocolat
Le gâteau express qui sauve toutes les envies de chocolat : une recette facile à faire sans four et avec peu d'ingrédients
cheesecake sans cuisson au caramel et noix de pécan
Onctueux et craquant, notre cheesecake sans cuisson au caramel et noix de pécan va faire fondre toutes les papilles !
Une personne ouvre sa boîte aux lettres
Si vous recevez un cube en carton dans votre boîte aux lettres, voici ce que vous devez en faire
Femme éteignant un thermostat
Voici la date précise à laquelle vous pouvez éteindre votre chauffage pour faire des économies sans avoir froid