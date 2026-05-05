Ces nouvelles gourdes se lavent toutes seules pour que vous n'ayez pas à le faire

N’ayez plus peur des microbes et autres odeurs déplaisantes qui se dégagent de votre gourde. La nouvelle génération de gourde transportable se nettoie désormais seule.

Des objets pratiques mais remplis de microbes

Aujourd’hui, elle fait partie de notre quotidien : au bureau, au sport, en sortie etc, la gourde est un objet incontournable. De plus en plus de Français se tournent vers des gourdes en plastique réutilisables pour limiter, justement, leur consommation de plastique à usage unique avec des bouteilles d’eau.

Si on peut saluer l’effort, n’oublions pas de préciser que nos gourdes réutilisables sont de vrais nids à microbes. Pour éviter les mauvaises odeurs et les risques de maladies, les scientifiques recommandent ainsi de les laver tous les jours. Sauf que parfois, on oublie ou on a la flemme. Il en va pourtant de notre santé. Heureusement, les concepteurs ont pensé à tout. Ils viennent de mettre au point des gourdes qui se nettoient toutes seules !

Des gourdes à l’hygiène parfaite sans effort

Crédit photo : BoBo Studios/ Amazon

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En effet, dans Bonjour ! La Matinale TF1, le chroniqueur spécialiste des dernières technologies, Anicet Mbida, a présenté des gourdes qui devraient plaire. Il s’agit de gourdes électroniques qui se nettoient toutes seules grâce à une lampe UV-C placée à l’intérieur du bouchon.

« Ce sont des rayons ultraviolets qui sont capables de détruire tous les germes, tous les microbes, toutes les bactéries. On l'active, ça dure 180 secondes et ça va complètement détruire tous les microbes qui sont à l'intérieur. Il fait ça régulièrement, toutes les heures », explique le chroniqueur.

Ce dernier ajoute que la lampe est efficace pour éliminer les germes et bactéries de l’eau stagnante. Cependant, vous ne retrouverez pas cette efficacité si l’eau est pleine de pesticides ou de chlore. Pour cela, il vous faudra un filtre. On trouve de plus en plus de gourdes filtrantes dans les magasins. Elles possèdent un filtre qui va rendre l’eau claire et la purifier.

Ces nouvelles générations de gourdes assurent une hygiène parfaite, à condition de changer les filtres régulièrement (pour les gourdes filtrantes). Comptez entre 50 et 90 euros pour ces gourdes auto-nettoyantes.