Si vous restez calme en toutes circonstances, vous pourriez avoir un problème selon des psychologues

Nous sommes beaucoup à les admirer et à se demander comment elles font. Les personnes qui parviennent à rester calme en toutes circonstances ont une personnalité unique qui peut, en revanche, cacher quelques problèmes.

Les personnes calmes, des caractères uniques pour les psychologues

Dans la vie de tous les jours, quelles que soient les circonstances, vous êtes de ceux qui restent calmes quoi qu’il advienne. Si tel est le cas, sachez que vous avez une personnalité à part, selon les psychologues.

Nous sommes nombreux à rêver d’être un maître Bouddha ambulant au quotidien. Mais ce n’est pas toujours facile. À l’inverse, certaines personnes ont le don de rester imperturbables et cela remonte à l’enfance. C’est durant cette période que les enfants apprennent à cacher ou à éteindre leurs émotions à temps, expliquent W Steven Rhodes et Jeffry Simpson.

Dès lors, du fait de leur calme apparent, ces personnes, une fois devenues adultes, sont celles vers lesquelles on se tourne pour demander conseil. Cependant, mieux vaut se méfier des apparences, indiquent les deux psychologues.

Douées pour cacher leurs émotions, attention aux problèmes

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Les personnes calmes ont autant d’émotions que les personnes de nature moins calmes. C’est juste qu’elles sont plus douées pour les cacher, même quand ça va mal. Selon les psychologues, les personnes calmes auraient même un caractère plus fort que les autres, bien qu’internalisé.

Cette habileté à cacher ses émotions et ne rien laisser transparaître dans les moments de tempête peut avoir des aspects négatifs à long terme. Alors qu’elles peuvent être le soutien, l’oreille attentive vers qui se tourner, les personnes calmes peuvent ne pas bénéficier du même traitement en retour. Pire, elles peuvent paraître inaccessibles pour leurs proches, ajoutent W Steven Rhodes et Jeffry Simpson.

Par ailleurs, l’un des problèmes majeurs soulevés par les experts concernant les personnes calmes est le renfermement sur soi. « Cette obligation auto-infligée à rester calme en temps de crise risque de se transformer en difficulté à exprimer toutes ses émotions, même les plus positives », préviennent les deux psychologues. Ne jamais s’exprimer, sur des choses négatives ou même positives, empêche de régler des conflits, par exemple.

Enfin, rester calme en toutes circonstances a tout de même des aspects positifs. Cela permet d’analyser les choses avec un esprit plus clair et posé. Ce trait de personnalité permet aussi d’accepter l’imprévu et de faire face à toute éventualité. L’idéal serait de rester calme tout en sachant s’exprimer quand il le faut.