Voici la date précise à laquelle vous pouvez éteindre votre chauffage pour faire des économies sans avoir froid

Il est bientôt l’heure d’arrêter le chauffage et ainsi, faire des économies d’énergie bienvenues. Un expert révèle la date précise pour éteindre le chauffage tout en profitant de son intérieur.

Arrêter le chauffage et faire des économies

Les beaux jours reviennent et il est bientôt l’heure d’arrêter le chauffage. Mais pas n’importe quand ni n’importe comment, prévient un expert, Gordon Wallis, de chez Your NRG.

Quand les températures commencent à augmenter, que le soleil repointe le bout de son nez et que les jours s’allongent, certains font l’erreur d’arrêter le chauffage. Pour vos factures d’énergie, c’est bien, mais pour votre confort, un peu moins.

En suivant le conseil de Gordon Wallis, vous pouvez, à la fois, faire des économies non négligeables sur vos factures tout en gardant votre confort. Car en arrêtant le chauffage d’un seul coup, vous risquez d’avoir froid lors des jours plus frais.

Baisser le chauffage pour économiser 10% chaque semaine sur votre facture

Crédit photo : Sebastian Frank/ iStock

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Pour se familiariser avec la hausse progressive des températures, Gordon Wallis recommande de baisser progressivement la température intérieure :

« Je recommande de baisser votre thermostat d'un degré chaque semaine à partir du moment où les températures commencent à augmenter. Cela permettra une transition en douceur et de réduire les coûts de chauffage d'environ 10 % pour chaque degré de moins », explique-t-il à nos confrères du Journal des Femmes.

Se faisant, vous évitez le risque d’avoir une trop grande différence de température entre l'extérieur et l’intérieur. Votre organisme s’adapte tranquillement et vous gardez votre confort malgré tout.

Pour en profiter, Gordon Wallis conseille de commencer à baisser le chauffage dès le 30 mars précisément. Une fois l’heure d’été en place, la lumière et la chaleur naturelles du jour pénétreront votre intérieur. Enfin, vous pouvez également régler la température avec un thermostat programmable. Profitez de la chaleur quand vous êtes là et pensez à baisser la température en votre absence.