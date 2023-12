Parcoursup : des changements importants en 2024, tout ce qu'il faut savoir pour s'y retrouver

Le site d'inscription post-bac ouvre ce mercredi 20 décembre. Cette année encore, des nouveautés et améliorations seront proposées aux lycéens. On fait le tour.

Le choix des vœux ne pourra se faire qu’à partir du 17 janvier prochain, pourtant Parcoursup vient d’ouvrir. Dès le début de l’année 2024, 900 000 lycéens pourront candidater à la formation de leur choix.

Pour cette année, des changements sont à prévoir sur la plateforme. Le ministère de l’Éducation nationale a dressé aujourd’hui les nouveautés au programme. En effet, chaque année, les lycéens se plaignent de dysfonctionnements. Ils jugent également le processus stressant et mettent en avant un fonctionnement inégalitaire envers les candidats.

Les plaintes ont donc été prises en compte - en partie - pour améliorer les démarches sur le site qui fait peau neuve. En revanche, le nombre de formations ne change pas et reste à 23 000.

Quels sont les changements de Parcoursup pour 2024 ?

Tout d’abord, l’adresse du site change. Il s’agit désormais de www.parcoursup.gouv.fr. L’interface est aussi disponible aux personnes en situation de handicap et plus lisible.

En parlant de lisibilité, dans un souci de clarté, il sera maintenant possible aux lycéens d’ajouter des formations en « favoris » de façon à les retrouver plus facilement lors de la phase des vœux. Il sera même possible d’ajouter des commentaires personnels pour ces formations. Les résultats des recherches pourront également être conservés.

Afin de prendre de l’avance, le gouvernement a souhaité ouvrir la plateforme pour les élèves de seconde et de première. Ainsi, plus besoin d’attendre la terminale. Cela permet de se familiariser avec le site et de prendre ses marques avant l’entrée en dernière année.

Une fois les formations sélectionnés par les élèves, Parcoursup leur indiquera les dates des journées portes ouvertes des établissements choisis, qu’ils soient des universités, des prépas ou établissements supérieurs. Afin de ne pas louper l’échéance, un rappel sera disponible pour les formations ajoutées en « favoris ».

Pour les BTS ou les licences professionnelles, des informations sur les débouchés seront indiquées. Avec ce système, le gouvernement souhaite que les élèves s’orientent le mieux possible vers les formations qui recrutent le plus.

Enfin, la traditionnelle lettre de motivation tant redoutée par les élèves ne sera plus obligatoire. En tout cas, pour certaines formations dont le jury d’admission n’a pas toujours le temps de lire. En revanche, d’autres formations peuvent exiger une lettre de motivation.