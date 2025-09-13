«Jamais gagné d'argent aussi facilement !» : une joueuse pro de tennis révèle gagner plus grâce à son compte OnlyFans

Ancienne 73ème joueuse mondiale, Sachia Vickery a trouvé un moyen efficace de gagner plus d’argent pour arrondir ses fins de mois grâce à OnlyFans.

Qu’on se le dise, OnlyFans est une plateforme très rémunératrice pour les créateurs et créatrices de contenus qui se lancent. Si la plateforme est surtout réputée pour abriter des contenus pour adultes, d’autres s’en servent pour arrondir leurs fins de mois sans forcément se convertir dans l’industrie du X, en parallèle d’une autre activité professionnelle.

C’est le cas de Sachia Vickery, 30 ans et joueuse de tennis professionnelle. Ancienne 73ème joueuse mondiale, elle a 14 ans de carrière derrière elle. Au mois de janvier dernier, elle a décidé d’ouvrir un compte OnlyFans pour proposer du contenu “suggéré mais non explicite” à l'image de Sophie Rain.

Très rapidement, elle a vite réalisé que ses contenus sur OnlyFans lui rapportaient beaucoup plus que sa carrière sportive professionnelle.

“Je suis abasourdie par ce que j’ai gagné en deux jours”

Un choix assumé

En 14 ans de carrière, elle aurait engrangé un peu plus de 2 millions de dollars, ce qui reste inférieur aux gains qu’elle peut générer en quelques jours via OnlyFans.

"Je n’ai jamais gagné d’argent aussi facilement !"

Sa popularité sur les courts a d’ailleurs contribué au succès de son compte. Entre séances d’étirements nocturnes, vidéos de douche ou twerk en bateau, elle attire un large public tout en continuant à s’entraîner et à participer aux tournois WTA et au Grand Chelem, notamment les qualifications de l’US Open. Son agent insiste : il ne s’agit pas de travail sexuel, mais d’une activité complémentaire et parfaitement légale.

Sachia Vickery assume pleinement ce choix et considère qu’il n’y a rien de négatif à utiliser son image et sa notoriété pour maximiser ses revenus.

"Les joueurs dépensent plus de 100 000 dollars par an en entraînement, hébergement, nourriture et soins. Pourquoi ne pas exploiter d’autres sources de revenus ?"

En parallèle, elle continue de se concentrer sur sa carrière, montrant que double casquette et professionnalisme sportif peuvent coexister.