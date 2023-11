Ce Breton explique pourquoi il a parcouru 6 fois le chemin de pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle

Daniel Bruchec est un soixantenaire qui vit en Bretagne. Ce grand marcheur a déjà parcouru six fois le chemin de pèlerinage qui mène jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Daniel Bruchec est un jeune soixantenaire qui vit à Châteaubourg, en Bretagne. Anciennement dans la Marine Nationale, ce marcheur expérimenté a déjà parcouru le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle six fois. Il a eu cette idée en découvrant cette ville par hasard, lors d’une escale avec son bateau. Daniel a eu un véritable coup de cœur pour Saint-Jacques-de-Compostelle, notamment pour son cœur historique.

Ainsi, il a décidé d’y retourner et de suivre le chemin de pèlerinage qui mène jusqu’à cette ville espagnole. Sa toile de tente sur le dos, il est parti non pas par objectif religieux, mais pour découvrir un nouvel itinéraire et faire des rencontres.

“Je suis un peu extrême dans ma pratique. 80% des nuits, je les passe dans ma tente. je dors en forêt, dans des monastères ou des granges abandonnées”, a expliqué Daniel.

Il parcourt six fois le chemin de Compostelle

Pour accomplir son périple, Daniel marchait entre 6 à 10 semaines et parcourait 800 à 1 400 kilomètres. Au fil des rencontres, le marcheur a rencontré des pèlerins de toutes les catégories sociales.

Crédit photo : iStock

“On rencontre des millionnaires et des SDF. Sur le chemin, la question ce n’est pas qu’est-ce que tu fais dans la vie. Même si on a des rythmes de marche différents, le soir on retrouve régulièrement les mêmes têtes. Mais j’ai quand même le souvenir d’un vieux Belge qui faisait le chemin en mini-tracteur tondeuse avec une petite caravane accrochée ou encore cet homme en fauteuil roulant électrique. Il avait prévu une grosse organisation pour que le soir, il puisse recharger les batteries de son fauteuil. Mais parfois, ça ne suffisait pas et les pèlerins le poussaient”, a expliqué Daniel.

Ces rencontres ont enchanté Daniel, qui a donc parcouru six fois le chemin menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. En souvenir de ses périples, il a décidé d’installer une coquille Saint-Jacques devant sa maison.