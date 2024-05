Voici les métiers les mieux payés en France en 2024

Quelles sont les professions qui reçoivent les plus hauts salaires en France ? Voici la réponse, selon un palmarès publié en 2024.

Bien que l’argent et le salaire restent des sujets tabous en France, il est connu que certaines professions sont mieux payées que d’autres. Dans notre pays, le salaire moyen est de 2 630 euros nets par mois, un chiffre qui varie selon les catégories socioprofessionnelles. Un cadre gagne en moyenne 4 490 euros nets par mois tandis qu’un employé touche environ 1 880 euros nets, contre 1 940 euros nets pour un ouvrier.

En France, le salaire médian est de 2 010 euros par mois dans le secteur privé et 2 180 euros dans le secteur public. De manière générale, un salaire au-dessus des 2 000 euros est perçu comme satisfaisant pour la majorité des Français. Mais quelles sont les professions les mieux payées en France ? Voici la réponse.

Le domaine médical

Les médecins généralistes ou spécialistes ainsi que les chirurgiens gagnent des salaires mirobolants, et pour cause : après de longues études, ils sauvent la vie des autres. Un médecin généraliste ou spécialiste peut toucher 65 000 euros par an, tandis que les anesthésistes et les cardiologues débutants peuvent gagner environ 48 000 euros annuels. Un chirurgien-dentiste peut toucher jusqu’à 78 000 euros par an, et un pharmacien 43 000 euros.

La finance

Dans le secteur de la finance, plusieurs professions sont également bien payées. C’est le cas des analystes financiers qui peuvent gagner 50 000 euros par an, et les banquiers d’affaires qui peuvent toucher jusqu’à 70 000 euros chaque année. De leur côté, les contrôleurs de gestion et les gestionnaires de patrimoines qui débutent peuvent espérer recevoir 45 000 euros par an, et jusqu’à 50 000 euros pour les gestionnaires de portefeuille.

Les autres secteurs

Les métiers du droit sont également bien rémunérés car un avocat débutant peut gagner jusqu’à 39 000 euros bruts par an, tandis qu’un magistrat à la fin de sa carrière peut toucher 96 000 euros bruts… par mois ! Du côté des professions libérales, un architecte peut gagner 6 000 euros par mois. Certaines nouvelles professions, dans les domaines de la technologie, de la cybersécurité, l'informatique ou les énergies renouvelables, offrent également de belles rémunérations.