Très recherchés, ces métiers paient plus de 40 000 € dès la première année et recrutent activement

Que vous soyez jeune diplômé ou en reconversion professionnelle, il existe des métiers dans lesquels les débutants sont bien payés. On fait le tour de ceux qui offrent un salaire annuel brut supérieur à 40 000 euros.

Aujourd’hui, le travail ne suffit plus. Le salaire doit être attractif. C’est d’ailleurs le critère numéro un chez 55% des jeunes actifs lors de la recherche d’emploi, selon une étude de l’Apec et de Terra Nova publiée début février.

Pour répondre à ce besoin, le cabinet de recrutement Hays a dévoilé, il y a quelques jours, les résultats de son étude sur les rémunérations en 2024. Le cabinet dresse ainsi la liste des salaires proposés dans une vingtaine de secteurs en fonction du niveau d’expérience.

Jusqu’à 40 professions offrent un salaire annuel fixe à 40 000 euros brut en début de carrière, c’est-à-dire pour une expérience de 0 à 3 ans. Les fourchettes salariales exposées dans l’étude ne prennent en compte que celles appliquées en région Ile-de-France, précise Hays.

Quels sont les secteurs qui paient le mieux en début de carrière ?

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Bien entendu, les métiers de l’informatique trustent le haut du classement. Ce secteur d’activité est celui qui offre le plus de postes avec les plus hauts revenus en début de carrière. « Les compétences de développeurs, codeurs, analystes et dans la cybersécurité sont très recherchées », confirme Oualid Hathroubi, directeur général de Hays Paris.

Ce dernier ajoute que les besoins dans ce métier justifient le salaire proposé dès le début de carrière : « L’informatique est un secteur qui évolue très vite, les professionnels ont besoin de se former et se mettre à niveau fréquemment, beaucoup plus que ceux de la finance ou de la comptabilité. Ça demande de l’agilité et c’est pour cela qu’on les rémunère plus ».

On retrouve ensuite le métier d’actuaire (spécialisé dans les statistiques et le calcul de données) qui recrute à partir de 45 000 euros à l’année, y compris pour des débutants sans expérience. Puis, le métier de contrôleur de gestion avec un salaire annuel de 40 000 euros. Enfin, le cabinet Hays rappelle que le métier de fiscaliste offre un salaire de 50 000 euros (même s’il faut quelques années d’expérience) et qu’il peut s’élever jusqu’à 100 000 euros dès la huitième année.

Enfin, il est important de noter que ce classement ne comporte pas les métiers qui nécessitent plusieurs années d’expérience ou encore les postes à responsabilités (directeur), inaccessibles aux débutants.

Classement des secteurs qui paient le mieux en début de carrière, de 0 à 3 ans :

-Technologie

-Finance et comptabilité

-Assurance

-Bâtiment et travaux publics

-Achats, logistique et transport

-Marketing, commercial et communication

-Public et parapublic

-Ressources humaines

Alors, que vous soyez jeune diplômé ou en reconversion, peut-être trouverez-vous votre bonheur parmi ces nombreux métiers !