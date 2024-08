Ce mode de lavage méconnu sur votre lave-linge vous fait réaliser de grosses économies

Bien trop discrète, cette fonctionnalité, tout aussi efficace, peut vous permettre de réaliser plus de 50% d’économies.

Toutes les astuces sont bonnes à prendre pour réaliser des économies. L’une d’entre elles se trouve sur votre... lave-linge.

On sait à quel point les appareils électroménagers peuvent être énergivores. Selon une étude réalisée par l'ADEME et relayée par Engie, en France, une machine à laver consomme en moyenne 16 kWh par mois. Le plus impressionnant dans tout cela, c’est que 75% de l’énergie consommée par la machine à laver ne sert qu’à chauffer l’eau qui va laver votre linge.

En utilisant ainsi une fonctionnalité méconnue des ménages, vous pouvez réduire votre coût de lavage de 62% par cycle. On vous explique.

Optez pour ce mode de lavage bien trop sous-estimé afin d'économiser de l'argent

Crédit photo : KucherAV/ iStock

Pour réaliser des économies sur vos machines, optez pour le mode lavage à froid. Ce dispositif est en général disponible sur la grande majorité des appareils par un bouton qu’il faut presser ou tourner.

Avec le mode lavage à froid, la température de l’eau est ainsi réduite de 40 à 20 degrés Celsius. Ce qui permet une réduction de la consommation énergétique bienvenue.

Crédit photo : HT-Pix/ iStock

Par ailleurs, le lavage à froid a tendance à en effrayer certain car son efficacité est souvent remise en cause. Cependant, et afin d’éviter que le linge ne ressorte aussi sale qu’au début du programme, l’application de détergents et détachants sont de bons compléments. La plupart d’entre eux fonctionnent désormais à basse température. De quoi s’assurer un linge impeccable qui ne vous fera pas regretter le lavage à l’eau chaude.

Enfin, n’oubliez pas que les économies se font aussi du côté de l’entretien. Une machine bien entretenue augmentera en effet son efficacité et sa longévité.

Un bon moyen pour optimiser toutes vos chances de faire des économies.