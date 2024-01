Voici combien d'argent vous économiserez chaque année si vous achetez une voiture électrique

Avoir une voiture électrique vous revient-il moins cher qu’avoir une voiture thermique ? C’est ce qu’affirme le gouvernement qui s’est appuyé sur une étude destinée à évaluer les politiques publiques.

Dans leur volonté de transition énergétique, les pouvoirs publics font la promotion de la voiture électrique. Cependant, plus que les arguments de performance ou de sauvegarde de l’environnement, c’est surtout l’argument financier qui semble le plus convaincant.

Au mois de novembre 2023, le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu rappelait qu’un conducteur de voiture électrique réalisait 1200 euros d’économie par an, en comparaison avec un conducteur de voiture thermique. Un chiffre émanant d’une analyse publiée par France Stratégie, une institution rattachée au Premier ministre qui réalise des études prospectives et évalue des politiques publiques.

Pour donner du crédit à l’authenticité de ces chiffres, le média spécialisé Roole a interrogé Alice Robinet, cheffe de projet au département développement durable et numérique de France Stratégie, co-autrice de l’étude. Elle a notamment expliqué comment avait été effectué ce calcul relatif à l’achat et la possession d’une voiture électrique.

Elle compare notamment le prix d’achat d’un véhicule thermique et celui d’un véhicule électrique. Un écart qui peut monter jusqu’à 16 000 euros de plus pour la voiture électrique, si on prend en compte l’installation d’une borne de recharge.

Crédit photo : iStock

Des aides à l’achat d’un véhicule électrique pour alléger la facture

Si la voiture électrique coûte plus cher à l’achat, c’est donc dans son utilisation que le gouvernement veut encourager les usagers à passer à l’électrique. Ainsi, l’Etat propose des aides à l’achat d’un véhicule électrique neuf, entre 6000 euros de prime à la conversion et 7000 euros de bonus écologiques pour les foyers les plus modestes.

De plus, l’installation d’une borne de recharge à domicile est éligible à une TVA réduite à 5,5% et à des aides cumulables. Parmi ces aides cumulables, on retrouve le programme ADVENIR, qui permet le financement de 50% du coût d’installation en copropriété, et un crédit d’impôt de 300 euros pour l'installation d’une borne en habitat individuel.

Au total, selon Alice Robinet, le montant d’aides peut atteindre entre 5000 et 13 300 euros. Cependant, même avec un tel montant d’aides, on reste à environ 23 000 euros qui restent à la charge de l’usager, ce qui semble assez élevé pour les ménages modestes.

Crédit photo : iStock

Des coûts moindres en énergie et en entretien

Mais quand arrivons-nous à ce fameux chiffre de 1200 euros d’économie par an ? Elle s’effectue surtout au niveau de l’utilisation de la voiture électrique, à commencer par son coût en énergie. Selon Alice Robinet, qui prend en compte un ménage qui fait environ 12 000 km par an, un modèle de voiture thermique coûterait entre 1400 et 1500 euros par an, tandis qu’un véhicule électrique coûterait entre 400 et 500 euros.

Par ailleurs, les coûts d’entretien des véhicules entrent aussi dans le calcul. Quand une voiture thermique coûte environ 1300 euros par an en entretien, une voiture électrique coûterait autour de 1000 à 1100 euros. Nous voilà donc avec les 1200 euros d’économie avancés par le gouvernement.