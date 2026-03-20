“La maîtresse m'a appelé immédiatement” : ce père montre le dessin “troublant” de sa fille de 5 ans

Un père de famille américain a publié une vidéo rapidement devenue virale. Dans celle-ci, il montre le dessin “troublant” que sa fille de 5 ans a dessiné en classe et qui a inquiété sa maîtresse.

Faut-il déceler des signes précurseurs de troubles mentaux chez les enfants à travers leurs dessins ? Telle est la question que s’est posée Mike Zazzara, un père de famille américain, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Ce dernier raconte que la maîtresse de sa fille, âgée de 5 ans, l’a appelé en panique après avoir découvert le dessin qu’elle avait réalisé en classe. Au téléphone, la maîtresse évoque “une image troublante” de sa famille.

C’est alors que Mike dévoile le dessin en question, essayant d’en faire une lecture spontanée. On y distingue plusieurs personnages alignés sur le toit d’une maison, censés représenter les membres de sa famille.

“Comme vous pouvez le voir, il y a ma femme et mes trois enfants sur le toit de la maison”

Crédit photo : capture d'écran Instagram / Mike Zazzara

Seulement voilà, un détail vient changer la perception de l’image. En effet, Mike ne se tient pas vraiment aux côtés des siens sur le dessin, mais dans une posture ambigüe, proche de basculer dans le vide comme s’il était en train de tomber, de sauter du toit ou s'il était comme carrément poussé du toit. Ce détail assez flou a donc poussé l’enseignante à le contacter.

Un dessin à différentes interprétations

Loin de s’inquiéter, le père choisit de prendre la situation avec humour et partage ses propres interrogations.

"Il semble être poussé ou jeté, nous ne sommes pas encore sûrs, ce n’est pas clair. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la seule question que je me pose est pourquoi ma famille est triste et que je suis le seul à sourire alors qu’on me jette, qu’on me précipite vers la mort."

La suite après cette vidéo

Très rapidement, la vidéo devient virale et déclenche une avalanche de réactions. Les internautes s’emparent de ce dessin énigmatique et rivalisent d’imagination pour en proposer une interprétation. Humour, analyse et projection personnelle... chacun y va de sa théorie pour tenter de comprendre ce que la petite nommée Orly a voulu représenter.

Certains privilégient une lecture légère et presque fantastique de la scène. L’un d’eux imagine par exemple que la fillette a simplement voulu représenter son père en super-héros, en plein saut spectaculaire depuis le toit.

"Restez loin du toit pendant un certain temps. Elle pourrait être médium !"

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D’autres internautes proposent une interprétation plus ancrée dans le quotidien familial.

"Tu pars le matin pour aller travailler, tu leur dis au revoir et ils sont tristes de te voir partir. La place des gens dans la maison n’a pas d’importance. Ils sont dans la maison et tu quittes la maison !"

Une explication qui transforme ce dessin troublant en une simple représentation, un peu maladroite mais sincère, du départ du père chaque matin. Une interprétation qui pourrait être plus plausible et qui n’a, finalement, rien d’inquiétant.