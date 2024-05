Elle photographie 60 femmes aux morphologies différentes pour prouver que tous les corps sont beaux

Mallorie Dunn, fondatrice de la marque de vêtements Smart Glamour, a lancé un projet photo inédit. Le but ? Briser les stéréotypes autour du corps de la femme.

Malgré la parole qui se libère et les diktats qui commencent à être déconstruits, les stéréotypes autour du corps de la femme sont toujours bien ancrés. Face à ce constat, Mallorie Dunn, fondatrice de la marque de vêtements Smart Glamour a lancé un projet fou : mettre en lumière le corps de 60 femmes, de 12 tailles différentes, dans un projet photo. L’objectif ? Documenter le corps des femmes en fonction de leurs tailles, et montrer que chaque femme est belle et différente, selon son corps et sa morphologie.



Crédit : SmartGlamour

Un projet qui brise les diktats de la mode et de la minceur

Pour ce projet, Mallorie Dunn a donc photographié dans les vêtements de sa marque 60 femmes, de 12 tailles différentes. Elle a divisé son projet en plaçant ces mannequins en groupe de 5 femmes aux silhouettes différentes. Chaque femme de ces groupes portait la même tenue (avec une tenue différente pour chaque groupe). Le but étant de montrer qu’en portant le même look, mais avec une morphologie différente, toutes les femmes pouvaient être belles. La fondatrice de la marque a déclaré concernant son projet : "Peu importe votre taille, ce n'est pas ce qui dicte votre valeur ou votre beauté”, elle a ajouté : "Vous mettez un XL au-dessus d'un L, et tout d'un coup, c'est la fin du monde. Et ça ne veut vraiment rien dire, ça veut seulement dire qu'il y a un peu de tissu supplémentaire."

Crédit : SmartGlamour

La fondatrice de Smart Glamour a ajouté : “j'aimerais imaginer un monde où tout le monde peut essayer des vêtements et laisser le fardeau émotionnel de se soucier de l'ajustement des vêtements. Les vêtements ne sont pas faits pour tous les corps. Nous ne devrions pas alors penser que lorsque quelque chose ne nous va pas, c'est en quelque sorte de notre faute.” Un beau projet qui brise encore une fois les diktats de la mode et de la minceur.

Crédit : SmartGlamour