Des experts révèlent les choses que les personnes en couple détestent chez leur partenaire, mais n'osent pas dire

Selon des experts, il existerait des choses chez leur partenaire qui agaceraient particulièrement les personnes en couple. Et c’est la science qui le dit !

Doit-on tout dire à son/sa partenaire ? Cela pourrait être un sujet de philosophie, et pourtant, cela s’impose dans la réalité. Comme le rapporte le média Ladbible, deux thérapeutes ont révélé les choses qui agacent de nombreuses personnes chez leur partenaire, mais qu’elles préfèrent garder secret.



Crédit photo : iStock

#1 L’amitié

Selon Georgina Sturmer, de Counseling Directory, certaines amitiés peuvent provoquer “un stress et une frustration supplémentaires”. Elle a expliqué : "Peut-être que vous n'aimez pas vraiment les gens avec qui votre partenaire traîne, ou peut-être que vous n'aimez pas la façon dont votre partenaire se comporte lorsqu'il est avec ses amis." La spécialiste conseille de communiquer avec sa moitié sur ce point, en lui faisant part de votre ressenti.

#2 Le sentiment de rejet

Vous avez l’impression de vous sentir rejeté.e par votre partenaire ? C’est courant. La spécialiste Charlotte Whiteley a déclaré que “ce manque d'intérêt apparent peut conduire à la solitude, à la déconnexion et à une diminution de l'estime de soi”. Que faire ? L’experte recommande d’en parler : “Assurez-vous de parler et d'écouter à tour de rôle, afin de ne pas être interrompu lorsque vous exprimez vos sentiments."

#3 Le langage de l’amour

Avez-vous le même langage de l’amour ? Peut-être bien que non. Pour rappel, nous avons tous notre propre langage de l’amour, cela peut être des paroles valorisantes, des moments de qualité, des services rendus, des cadeaux, le contact physique. Pourtant, chaque personne est différente et l’autre ne peut pas deviner votre propre langage de l’amour. Il est donc conseillé d’en parler avec transparence pour éviter les frustrations et déceptions.

#4 L’argent

Parler d’argent peut-être un sujet tabou ou un terrain de discorde. Pourtant, il est essentiel à la bonne entente du couple : “Soyez ouvert à propos de vos finances et soyez ouvert sur ce que vous pensez des dépenses. Soyez proactif pour déterminer comment vous devez gérer vos finances ensemble”, indique Georgina Sturmer.

Vous l’aurez compris, on dit adieu aux tabous et aux cachoteries et on COMMUNIQUE ! À vous de jouer !