Célibataire depuis trois ans, il refuse de sortir avec des « femmes laides »

Sur TikTok, un internaute a affirmé qu’il refusait de sortir avec des « femmes laides » et qu’il pourrait tomber amoureux uniquement si la personne qu’il rencontrait cochait toutes ses cases.

Kevin est un homme âgé de 42 ans qui cumule plus de 25 000 abonnés sur TikTok et est connu sous le nom de @boerboelblade2, notamment parce qu’il publie des vidéos de son chien. Dans une récente vidéo, ce père célibataire a affirmé qu’il refusait de sortir avec des femmes laides et qu’il « ne se contentera pas du second choix ».

Crédit photo : @boerboelblade2

« Je n’aime pas les femmes laides. Je ne dis pas que je suis Brad Pitt mais je sais que je peux attirer des femmes raisonnables. Cela devient plus difficile de trouver quelqu’un si vous ne recherchez que l’apparence haut de gamme », a-t-il affirmé.

Il refuse de sortir avec des femmes moches

Kevin recherche une femme aux cheveux longs, qu’il préfère coiffés plutôt que relevés, et il affirme aimer les femmes « séduisantes et plantureuses ». En plus de cela, la personne qu’il recherche devra cocher toute une liste de critères pour lui plaire. Kevin est prêt à se tenir à ce principe, même si cela l’oblige à rester célibataire pendant des années. Enfin, l’homme refuse d’aller sur des applications de rencontre pour trouver l’âme sœur.

« Beaucoup de femmes ne vous répondent tout simplement pas, a-t-il déclaré. La majorité ne vous envoie jamais de message. Si vous recevez un message d’une fille, je peux vous garantir qu’elle sera laide. J’ai déjà abaissé mes standards et je n’ai jamais aimé ça. Je ne le ferai plus. »

Crédit photo : @boerboelblade2

Sans surprise, le quarantenaire est célibataire. Cependant, il a déjà eu une relation à long terme et ne baisse pas les bras. Selon lui, s’il éprouve des difficultés à rencontrer quelqu’un, c’est parce qu’il ne fréquente pas les bars et ne boit pas d’alcool. Actuellement, Kevin est célibataire depuis maintenant trois ans.