Témoignage : elle fait son coming out bisexuel à son mari, il la trompe quelques mois plus tard

Après avoir fait son coming out bisexuel à son époux, une femme a découvert que ce dernier entretenait une liaison. Une trahison qui a détruit la mère de famille.

Il y a trois ans, Jessica Daniels, une mère de famille américaine, a fait son coming out bisexuel à son époux après 8 ans de mariage. Quelques mois plus tard, cette dernière a appris que son compagnon entretenait une liaison avec une autre femme.

Dans un témoignage accordé au magazine Insider, elle explique pourquoi son mariage n’a pas fonctionné après l’annonce de son orientation bisexuelle.

Jessica Daniels a épousé son premier mari à l’âge de 24 ans : «Je n’étais pas heureuse et nous avons fini par divorcer». Un an et demi après leur séparation, la jeune femme a rencontré Mike, et les deux tourtereaux sont tombés éperdument amoureux l’un de l’autre.

«Nous étions ensemble depuis quatre ans lorsqu'il m'a demandé en mariage, et nous nous sommes mariés en 2011. J'avais 36 ans».

Celle qui a toujours été attirée par les femmes - sans savoir pourquoi - a senti qu’un changement s’opérait en elle huit ans après le début de son deuxième mariage.

«J’ai commencé à avoir des fantasmes lors de mes rendez-vous avec une praticienne (…) Dès lors, je me suis confiée à la personne en qui j’avais le plus confiance : mon mari, Mike».

Lorsque Jessica a avoué à son partenaire qu’elle était bisexuelle, ce dernier l’a embrassée et l’a encouragée à explorer sa bisexualité : «Nous étions dans une relation solide, heureuse et monogame (…) Je n'avais aucun intérêt à modifier notre dynamique».

Elle découvre l’infidélité de son mari après son coming out

La mère de famille était loin de se douter que son mariage allait prendre fin : «À la fin de l’année dernière, j’ai appris que mon mari avait une liaison. Cela durait depuis plus d’un an à ce moment-là».

Sans réelle surprise, la trahison de Mike a complètement détruit Jessica. Une fois le choc passé, l’auteure du message a, dans un premier temps, rejeté la faute sur elle. Après avoir discuté avec ses amis, elle a réussi à faire un bilan de son couple.

Selon ses dires, Mike a eu une relation extraconjugale car il craignait que son épouse s’éloigne de lui pour se mettre avec une femme : «Je me suis battue contre cela, mais au bout du compte, j'ai dû accepter ses choix et trouver un moyen d'aller de l’avant».

