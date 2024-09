Cet homme ne dort que 30 minutes par jour pour « doubler » sa vie

À 40 ans, Daisuke Hori a une particularité incroyable : il ne dort que 30 minutes par jour. La raison ? Le Japonais veut faire un maximum de choses et refuse de gaspiller son temps en dormant.

Si pour certains, dormir c’est un moment précieux, pour d’autres, il s’agit d’une perte de temps. En effet, certaines personnes estiment que les heures de sommeil sont un temps précieux perdu, que l’on ne peut pas utiliser pour faire autre chose. C’est également ce que pense Daisuke Hori, un Japonais âgé de 40 ans. Depuis 12 ans, cet homme a pris une décision drastique : il ne dort plus que 30 à 45 minutes par jour. Actuellement, il a pris l’habitude de s’endormir à 2h30 du matin pour se réveiller à 3h.

Crédit photo : Daisuke Hori / Facebook

Selon Daisuke Hori, il est préférable d’avoir un sommeil de bonne qualité plutôt qu’un sommeil long. À 25 ans, ce Japonais a commencé un vrai travail sur lui-même pour réduire son temps de sommeil. Il a entraîné son corps et son esprit à fonctionner avec des durées de sommeil de plus en plus courtes. Pour éviter de s’endormir, il prend garde à être tout le temps en activité : il ne fait pas la même chose trop longtemps, ne reste pas dans la même position et reste actif. Chaque jour, Daisuke Hori va au travail, s’occupe des tâches ménagères, fait du sport, joue de la musique, s’occupe de son enfant de 8 ans et de son animal de compagnie.

“J’entraîne mon corps 13 fois par semaine, je travaille plus de 10 heures par jour et je ne prends aucun jour de repos. Mon emploi du temps varie énormément d’un jour à l’autre, mais une chose ne change jamais : mes 30 minutes de sommeil”, a indiqué Daisuke Hori.

Un gain de temps

Si Daisuke Hori vit ainsi, c’est parce qu’il veut faire plus de choses tout au long de la journée. Selon lui, son mode de fonctionnement lui permet de “doubler” sa vie.

“Je voulais simplement avoir plus de temps. Je crois sincèrement que personne d’autre n’est aussi heureux que moi. Ce n’est que lorsque je suis devenu un petit dormeur que j’ai trouvé ce bonheur. Si davantage de personnes pouvaient vivre sans se soucier du sommeil, je pense que le monde serait un endroit plus paisible”, a-t-il confié.

Crédit photo : Daisuke Hori / Facebook

Selon Daisuke Hori, la plupart des gens sont capables de dormir 3 à 4 heures par nuit. Pour aider les autres à devenir des petits dormeurs et optimiser leur temps, il a fondé une association et propose des formations pour entraîner les volontaires à ne plus dormir beaucoup. Il aurait déjà aidé 2 200 personnes à devenir des petits dormeurs pour changer leur mode de vie.

“Le sommeil est comme un muscle, il est important de l’entraîner progressivement. Si vous suivez les règles, vous pouvez le raccourcir. Dormir 30 minutes est une idée extrême. Le désir de dormir est fort, je ne recommande pas de le combattre. L’important est de concevoir des activités qui évitent le désir de dormir”, a expliqué Daisuke Hori.

Crédit photo : Daisuke Hori / Facebook

Bien que ce mode de vie puisse paraître impressionnant, il reste très peu recommandé. Selon les scientifiques, le sommeil est essentiel à notre santé. Il permet d’éliminer les matières toxiques dans notre organisme et de nous ressourcer. Les personnes en manque de sommeil ont plus de risques de souffrir d’étoudissement, d’anxiété, d’oubli et de pertes d’équilibre. Elles peuvent ressentir des conséquences physiques comme l'apparition de poches sous les yeux, un système immunitaire plus faible et des problèmes de santé comme des maladies cardiovasculaires ainsi qu’une forme de démence.