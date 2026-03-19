130 000 € / mois : cette PDG se lance sur OnlyFans et multiplie son salaire par... 6

Estefania Palomeras, une créatrice de contenu pour adultes basée à Miami, a généré en seulement deux mois des revenus supérieurs à ceux qu’elle gagnait en une année entière en tant que PDG.

À 27 ans, Estefania Palomeras a plusieurs cordes à son arc : elle dirige une agence de mannequins et créé du contenu pour adultes sur OnlyFans.

Sa seconde activité s’avère particulièrement lucrative : en seulement deux mois, cette habitante de Miami a gagné plus que ce qu’elle percevait en un an à la tête de son entreprise.

Dans une interview accordée au Daily Star, elle revient sur son parcours professionnel pour le moins atypique.

Crédit Photo : Estefania Palomeras

Elle gagne plus 130 000 euros en un mois grâce à OnlyFans

Ancienne serveuse, Estefania a cofondé en 2020 son agence de mannequins, Indure Management (Indure). En tant que PDG, elle gère le développement des carrières de ses modèles et supervise leurs missions.

Inspirée par le succès de clientes, elle s’est lancée dans le contenu pour adultes en décembre 2022. Un choix réfléchi qui l’a rapidement rendue riche. Dès le premier mois, elle a généré un chiffre d’affaires à six chiffres.

Crédit Photo : Estefania Palomeras

La starlette a en effet perçu plus de 112 000 livres sterling (environ 130 000 euros), puis un peu moins de 70 000 livres sterling (environ 80 000 euros) le mois suivant.

« C’est plus que ce que je gagnais en une année entière à diriger mon entreprise. Honnêtement, j’ai été choquée », a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter :

« J’ai passé des années à aider d’autres créatrices à réussir en coulisses, donc je ne m’attendais pas à ce que les gens réagissent ainsi à mon égard. Quand j’ai vu les chiffres du premier mois, j’ai dû tout vérifier deux fois parce que ça ne me semblait pas réel ».

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La jeune femme est très présente sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par 131 000 abonnés sur Instagram. Sa page lui sert de vitrine et lui permet de gagner en visibilité.

Crédit Photo : Estefania Palomeras

Elle utilise son argent pour rénover sa maison

Sans réelle surprise, Estefania a un emploi du temps chargé, mais celle-ci parvient à concilier ses deux métiers.

« Ma journée commence généralement par mes responsabilités de PDG : je me réveille, vérifie les chiffres, passe en revue nos comptes et les performances sur les réseaux sociaux, puis participe à des réunions avec mon équipe », détaille-t-elle.

L’après-midi, elle se consacre à la stratégie et à la gestion de la société. Enfin, elle s’adonne à son contenu pour adultes très tôt le matin ou tard le soir.

« La plupart du temps, je travaille de 9 h du matin à environ 22 h. Je ne voulais pas ajouter plus de travail, mais j’ai fini par le faire. Je continue de gérer mon agence tout en créant du contenu », confie-t-elle.

Crédit Photo : Estefania Palomeras

Depuis ses débuts, la créatrice peut compter sur le soutien de ses amis et de ses proches. Aujourd’hui, elle récolte les fruits de son travail acharné.

Comme elle le précise, elle va utiliser ses gains pour se faire plaisir. Par exemple, elle prévoit un road trip de trois mois dans l’ouest des États-Unis. Elle est également en train de rénover sa maison.

Elle a déjà refait la cuisine, ce qui lui a coûté environ 53 000 livres sterling (61 000 euros).

« Le reste des travaux consiste à créer un espace qui ressemble à la maison de mes rêves, mais aussi à un endroit qui m’inspire sur le plan créatif », explique-t-elle.

Au total, la rénovation complète devrait coûter 225 000 livres sterling (environ 256 000 euros).