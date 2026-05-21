Cette femme de 55 ans a sauvé la vie du professeur qu'elle... détestait enfant, en lui faisant un don inestimable

Direction les États-Unis, où une femme d’une cinquantaine d’années a décidé d’offrir un cadeau insestimable à un ancien enseignant qu’elle avait en horreur lorsqu’elle était enfant.

Enfant, Montana Miller ne supportait pas son instituteur, M. Grosky. Mais de l’eau a coulé sous les ponts : devenue adulte, elle n’a pas hésité à lui donner un rein pour lui sauver la vie, rapporte le Boston Globes.

Elle ne supportait pas son professeur

Cette histoire digne d’un film débute en 1989, à la Bromfield School de Harvard, une école primaire située dans le Massachusetts, aux États-Unis.

À l’époque, Montana est âgée de 10 ans et vit sa première grande déception : celle de se retrouver dans la classe de lecture de M. Mitchell Grosky.

Crédit Photo : Mitchell R. Grosky/Facebook

La fillette déteste d’emblée les livres choisis par l’enseignant. La raison ? Elle les trouve trop faciles à lire. Il faut dire que ses parents ont fondé le journal local, le Harvard Post. Résultat : l’écolière a développé un goût très prononcé pour la lecture et l’écriture.

Selon ses souvenirs, l’enseignant l’ennuyait profondément et la fillette le contredisait sans cesse.

« Je ne le supportais absolument pas. C’était un bras de fer intellectuel, un duel mental », raconte l’Américaine, aujourd'hui âgée de 55 ans.

Crédit Photo : Mitchell R. Grosky/Facebook

Elle reprend contact avec lui sur Facebook

Une fois son diplôme d’études supérieures en poche, Montana se lance à son tour dans l’enseignement, comme ce professeur qu’elle détestait tant autrefois.

Finalement, les deux reprennent contact sur Facebook en 2012. Montana prend alors plaisir à discuter avec Mitchell : ils partagent des idées politiques similaires et une passion commune pour la photographie.

« Nous sommes devenus amis », confie la quinquagénaire au quotidien américain.

Les deux enseignants se rapprochent au fil du temps et se présentent leurs familles l’un à l’autre.

Crédit Photo : Mitchell R. Grosky/Facebook

Malheureusement, treize ans plus tard, la vie de Mitchell bascule : il apprend qu’il souffre d’une maladie rénale. Dans un message Facebook déchirant, le retraité de 74 ans explique avoir besoin en urgence d’une greffe, avec un temps d’attente pouvant aller de quatre à sept ans.

« L’alternative est de trouver un donneur vivant, quelqu’un prêt à me donner l’un de ses deux reins. Ce serait un cadeau incroyable : le cadeau de la vie », a-t-il écrit.

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Elle lui sauve la vie en lui donnant un rein

De son côté, Montana est bouleversée par la nouvelle et passe rapidement un test pour vérifier sa compatibilité. Par chance, le résultat est positif.

En décembre 2025, elle contacte par message son ancien professeur, alors en croisière avec son épouse. Quatre mois plus tard, Mitchell reçoit le rein droit de celle qui fut son élève.

Crédit Photo : Mitchell R. Grosky/Facebook

Fort heureusement, la transplantation s’est déroulée sans la moindre complication. Le septuagénaire se remet très bien et tolère parfaitement son nouvel organe.

Une chose est sûre : sans le geste de Montana, l’issue aurait pu être différente. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il exprime sa gratitude envers son « ange gardien ».

« Je reste complètement stupéfait qu’une personne comme Montana ait accepté qu’un chirurgien lui ouvre le corps, traverse les couches de peau et de muscles pour retirer un organe et me le donner. Et, très souvent, j’ai le sentiment de ne pas mériter un tel geste », explique-t-il.

Tout est bien qui finit bien !