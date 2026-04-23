Un enseignant demande à une élève de montrer son tampon pour prouver qu'elle a ses règles

Une utilisatrice des réseaux sociaux a raconté une histoire particulièrement glaçante : un professeur aurait demandé à une élève en retard à son cours de fournir une preuve qu’elle avait ses règles.

Une histoire qui indigne la toile.

Une vidéo partagée par le compte Ebury Official, spécialisé dans les contenus viraux, a suscité la colère et le dégoût des internautes.

Sur ces images, une femme raconte l’histoire d’une élève indisposée qui aurait été humiliée par son professeur de science, rapporte le Daily Star.

Une élève contrainte de prouver qu’elle a ses règles

Dans un premier temps, la narratrice relate les faits et assure que la jeune fille aurait été contrainte de fournir une preuve à son enseignant attestant qu’elle avait ses règles.

« Je viens tout juste de raccrocher avec une mère dont la fille aurait été forcée de récupérer son tampon usagé dans la poubelle, car l’enseignant homme estimait qu’il était impossible qu’elle ait de nouveau ses règles, puisqu’elle les avait déjà eues deux semaines auparavant », explique-t-elle.

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Elle ajoute :

« Elle avait deux minutes de retard en cours parce qu’elle n’avait pas pu aller aux toilettes à temps à cause de la file d’attente. Donc, lorsqu’elle est arrivée en classe, il lui aurait demandé d’aller récupérer son tampon dans la poubelle, de le ramener en salle de classe et de prouver qu’elle avait bien ses règles ».

Selon ses dires, la classe compterait 28 élèves, qui auraient assisté à toute la scène.

Dans la vidéo, la femme s’insurge contre l’ignorance et la méchanceté supposées de l’instituteur.

La suite après cette vidéo

« Est-ce qu’on a encore des adultes qui pensent que les filles n’ont leurs règles qu’une fois par mois pendant cinq jours ? Pas d’utérus, pas d’avis. Vous imaginez si votre patron faisait ça ? », déclare-t-elle.

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Elle a décidé d’en parler publiquement car elle ne supporte pas que l’adolescente ait été présentée comme le problème dans cette situation.

Des internautes furieux

Selon le tabloïd britannique, ce contenu viral a été visionné des milliers de fois et a suscité de nombreux commentaires. Beaucoup ont jugé les faits « dégoûtants ».

Une personne a écrit :

« Cette pauvre fille pourrait souffrir d’endométriose ».

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Une autre a indiqué :

« Les hommes ont besoin d’être éduqués sur les règles. A-t-il entendu parler de cycles irréguliers, du SOPK ou de l’endométriose ? Parfois, je n’arrive pas à croire ce que j’entends tellement c’est aberrant ».

Une troisième a commenté :

« Quel parfait imbécile ! Les règles sont irrégulières chez les adolescentes (…) ».

Toujours selon le Daily Star, une plainte aurait été déposée concernant cet incident.