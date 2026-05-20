Cette mamie fait du sport 6 heures par jour et personne n'arrive à croire son âge

À 56 ans, l’influenceuse brésilienne Andréa Sunshine affiche une forme olympique et une silhouette de rêve grâce à une routine sportive intensive.

Pratiquer une activité sportive est essentiel pour rester en bonne santé. Et ce n’est certainement pas Andréa Sunshine qui dira le contraire !

Crédit Photo : Andréa Sunshine

Une discipline de fer

Cette influenceuse brésilienne de 56 ans est une véritable passionnée de fitness. Elle affiche une silhouette musclée et sculptée. Résultat : la quinquagénaire laisse tout le monde sans voix lorsqu’elle révèle son véritable âge.

Cette mamie ultra sportive entretient sa forme grâce à une routine sportive très stricte. Il lui arrive de passer jusqu’à six heures par jour à la salle de sport pour conserver sa silhouette athlétique.

Andréa effectue 200 squats par jour, pratique la musculation et enchaîne les exercices de gainage afin de conserver une carrure fine et athlétique.

Crédit Photo : Andréa Sunshine

Ce n’est pas tout. Elle suit également un régime alimentaire riche en protéines pour favoriser le développement musculaire et la récupération physique.

Vous l’aurez compris : Andréa sue sang et eau pour conserver le corps de ses rêves, et tous ses efforts ont fini par porter leurs fruits.

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À 56 ans, son physique lui rapporte une petite fortune

Selon le Daily Star, elle gagnerait environ 11 700 euros par mois grâce à son business autour du fitness.

La Brésilienne, qui partage son temps entre Londres et Amsterdam, a réuni plus de 475 000 abonnés sur Instagram. Beaucoup suivent ses conseils de remise en forme, ce qui lui a permis de bâtir une carrière prospère en tant que créatrice de contenu.

Crédit Photo : Andréa Sunshine

Elle génère aussi des revenus grâce à des admirateurs fascinés par sa musculature, qui lui offrent des cadeaux ainsi qu’un soutien financier. Elle propose des sessions en ligne à partir de 235 euros pour dix minutes, durant lesquelles elle met ses biceps en valeur et prend la pose face à la caméra.

La créatrice de contenu est ravie de voir tous « les efforts et la sueur investis à la salle de sport enfin récompensés par cette reconnaissance ».

« Pour la première fois depuis longtemps, j’ai l’impression que les gens apprécient non seulement mon apparence, mais aussi les décennies de travail acharné, de sacrifices et de discipline qui se cachent derrière », explique-t-elle.

Crédit Photo : Andréa Sunshine

Ce n’est pas la première fois qu’Andréa Sunshine fait parler d’elle. L’été dernier, elle avait affirmé être tombée amoureuse d’une IA et avoir traversé une dépression lorsque son abonnement avait expiré.