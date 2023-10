Cette maman préfère appeler son enfant « bébé » car elle déteste le prénom qu'elle lui a donné

Trouver un prénom pour son enfant peut s’avérer être un vrai casse-tête. Parfois, il arrive même que certains parents n’aient aucune idée du prénom qu’ils veulent donner à leur nouveau-né et en choisissent un par dépit. C’est ce qui est arrivé à cette maman qui, par dégoût du prénom de sa fille, l’appelle désormais par un surnom affectueux.

Difficile de devoir composer avec un prénom que l’on n’apprécie pas. En particulier quand il s’agit des parents. C’est le cas de cette maman qui a souhaité rester anonyme. Sur le forum américain Reddit, la mère de famille raconte regretter le prénom qu’elle et son mari ont donné à leur fille à sa naissance.

« J’ai eu beaucoup de mal à donner un prénom à ma fille. Ils ont même dû nous pousser à prendre une décision pour que nous puissions quitter l’hôpital », explique-t-elle pour The Daily Mirror. Alors, sous la pression, les parents ont choisi un prénom :

« J’ai réfléchi à tout cela comme une folle. J’ai fait des recherches, dressé des listes et passé des heures et des heures à essayer de choisir. À la toute dernière minute, nous avons choisi le prénom Jade », explique l’internaute qui précise avoir voulu faire plaisir à son mari qui aimait ce patronyme.

« J’aurais aimé choisir quelque chose de différent »

Ce choix par défaut n’a pas convaincu la mère de famille. Aujourd’hui, elle regrette d'avoir donné ce prénom à sa fille. À tel point qu’elle évite par tous les moyens de appeler Jade.

« J’aurais aimé choisir quelque chose de différent. Mon mari me soutient, mais nous pensons tous les deux qu’il est trop tard pour changer à ce stade. Tout le monde connaît son nom, et elle aussi ». Durant plusieurs années, la maman indique même avoir appelé sa fille « bébé » pour éviter d’utiliser le nom Jade.

Crédit photo : nicoletaionescu/ iStock

Initialement, la maman avait choisi un autre prénom pour son bébé. Mais de peur qu’il sonne trop masculin, elle s’est abstenue. « Je pense que j’ai douté du prénom que je voulais lui donner, Charlie, parce que je pensais qu’elle me ressemblerait [...] C’est un prénom traditionnel pour les garçons, et je me suis toujours sentie un peu garçon, alors j’ai pensé qu’elle m’en voudrait peut-être pour ce prénom. Mais maintenant, tout ce que je vois, c’est qu’elle est si belle et si différente de moi et que ce prénom lui aurait parfaitement convenu. Pour moi, elle ressemble à l’autre nom, si cela a un sens ».

Malgré ses regrets, la maman de Jade espère un jour parvenir à franchir le pas et apprécier le prénom de sa fille à sa juste valeur : « Je veux tomber amoureuse du prénom Jade pour pouvoir arrêter d’y penser et me sentir heureuse à nouveau », confie-t-elle. Dans le même temps, la maman a pu compter sur les internautes pour la rassurer. Ils lui ont rappelé que Jade était un prénom populaire et celui d’une pierre précieuse.