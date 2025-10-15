Cette mannequin de 2 mètres et 120 kg voudrait trouver l'amour, mais affirme que sa taille fait peur aux hommes

Du haut de ses 2,05 m, la Britannique Katie Woolls rencontre un problème de taille : elle ne trouve pas l’amour.

Sortir avec un partenaire plus petit que soi n’est pas envisageable pour certaines femmes. Katie Woolls, de son côté, n’a pas vraiment le choix. Et pour cause : cette Londonienne de 27 ans mesure 2,05 m et pèse 120 kilos.

Célibataire depuis deux ans et demi, cette influenceuse et mannequin, connue sous le pseudonyme de @tallgirlkatie, assure auprès du Daily Star que sa taille impressionnante l’empêche de trouver l’amour.

Selon elle, sa silhouette hors normes intimide les hommes, ce qui contribuerait à son célibat.

Dans le passé, la jeune femme a pourtant connu quelques histoires d’amour. L’une d’elles l’a particulièrement marquée.

Sa taille fait l’objet de fantasmes

Comme elle le précise, son compagnon de l’époque a mis fin à leur relation car « il n’aimait pas sa taille ». Elle ajoute que le regard des autres a aussi joué un rôle dans cette rupture.

« Les gens ne cessaient de souligner notre différence de taille. Ils disaient qu’il ressemblait plus à mon fils qu’à mon partenaire, ce qui était très embarrassant », se souvient la Britannique.

Très affectée par la situation, Katie explique que la plupart des hommes acceptent sa taille jusqu'à ce qu'ils réalisent qu’elle mesure 30 cm de plus qu’eux.

Toujours selon ses dires, la vingtenaire est confrontée à un autre problème. Son apparence atypique fait l’objet de fantasmes.

« Je reçois tout le temps des messages privés de mecs qui aiment les femmes géantes et qui me demandent de jouer un rôle avec eux. Ils veulent que je fasse semblant d’être une femme de 12 m qui va les écraser ou les manger », explique-t-elle.

Elle ajoute :

« Certains hommes aiment aussi être piétinés, car j'ai de grands pieds (taille 42), surtout pour une femme (…) D’autres veulent être dominés et me demandent de les appeler « gentil garçon » ou de faire semblant de les enfermer dans une cage ».

« Je veux juste un homme normal »

Bien qu'elle soit née prématurément, Katie a grandi à la vitesse de l'éclair au fil des ans. Celle qui est suivie par 1 million d’abonnés sur Instagram a fait un long travail pour s’accepter telle qu’elle est.

Aujourd’hui, la jeune femme assume sa stature unique. Cependant, trouver l’amour reste un défi. Elle est actuellement à la recherche de son prince charmant, mais a renoncé aux applications de rencontre.

« Je veux juste un homme normal, dans la moyenne. (…) Je me fiche de sa taille (…) il doit juste être capable de supporter quelqu'un qui mesure plus de 30 cm de plus que lui », confie l’ancienne responsable commerciale à propos de l’homme de ses rêves.

Elle poursuit :

« Je suis fatiguée d'être toujours célibataire, mais je m'aime telle que je suis et je ne peux rien faire contre ma grande taille. J'espère rencontrer un jour l'homme de ma vie ».

On croise les doigts pour elle !