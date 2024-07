Pourquoi sommes-nous tous exténués en ce moment ? Une psychologue donne la réponse !

Vous avez l’impression d’être constamment exténué ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul ! Selon une psychologue, il y a une raison bien particulière à cette fatigue.

Ces derniers temps, vous êtes fatigué, vos proches le sont également, en clair, tout le monde semble avoir besoin de vacances ? La psychologue Naomi Holdt a expliqué les raisons de cette fatigue généralisée et inexpliquée qui touche tout le monde au même moment.



Crédit photo : iStock

Une fatigue générale expliquée

Depuis 2022, et la fin de la pandémie mondiale, le monde a dû faire face à une fatigue extrême. La psychologue avait expliqué ce phénomène en 2022 : “Compte tenu de l'assaut violent des deux années précédentes, la plupart d'entre nous se sont traînés jusqu'à la ligne d'arrivée de 2021... épuisés. Ainsi, nous sommes entrés dans l’année 2022, toujours sous le choc, le traumatisme, le chagrin, la lourdeur, l’incrédulité… Les souvenirs d’une existence surréaliste…” Des mots, qui malheureusement, peuvent encore résonner en 2024.

Bien que la pandémie du Covid-19 soit terminée, du moins, les formes agressives de variant que l’on connaissait entre 2020 et 2022, la situation mondiale reste fragile et compliquée : guerre en Ukraine et Russie, guerre à Gaza, attentats, réchauffement climatique et autres conflits, sans oublier les récentes élections législatives. À cela se rajoute le stress du quotidien, d’une société à mille à l’heure, de la vie de famille, du boulot… Vous l’aurez compris, la fatigue n’a pas pris de congé.

Crédit photo : iStock

Les conseils pour lutter contre cette fatigue

Pourtant, cet état d’épuisement général peut s’avérer très lourd de conséquences pour les personnes qui en souffrent. En 2022, la psychologue avait livré ses conseils pour lutter contre cette fatigue et ne plus subir l’année. Les voici :

“Au lieu de vous précipiter vers la ligne d’arrivée cette année, avancez doucement. Allez-y doucement. Au milieu du chaos, trouvez de petits espaces de silence. Trouvez de la compassion. Laissez la guérison se produire. Et surtout… Soyez gentil envers les autres.”

Des conseils qui fonctionnent également en 2024. En clair, pour vaincre sa fatigue, il faut accepter, faire preuve de compassion et de bienveillance, avec soi-même et les autres.