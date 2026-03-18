Ce SMS reçu par la femme surprise en plein adultère au concert de Coldplay change tout le scandale

Le 15 juillet dernier, Andy Byron et Kristin Cabot ont été filmés alors qu’ils s’enlaçaient pendant un concert de Coldplay, avant de se lâcher brusquement, honteux. Près d’un an après l’affaire qui a fait le tour du monde, Kristin Cabot revient sur cette soirée.

Souvenez-vous : le 15 juillet 2025, Coldplay a fait tourner une kiss cam pendant son concert. La caméra a défilé dans le public et un couple a été filmé, enlacé. Mais quand les deux protagonistes se sont aperçus qu’ils étaient projetés sur le grand écran du stade, ils ont immédiatement arrêté leur étreinte et ont cherché à se cacher, visiblement gênés que leur liaison soit dévoilée au grand jour.

Ils s’agissaient d’Andy Byron et de Kristin Cabot, tous les deux mariés à d’autres personnes. La vidéo est devenue virale sur internet et depuis, cette affaire fait beaucoup parler, à tel point qu’elle a eu des répercussions sur les vies des principaux intéressés. Kristin Cabot a notamment divorcé de l’homme avec qui elle était, a démisionné et est est incapable de retrouver un emploi depuis cet incident. En effet, elle affirme que cet événement a brisé sa vie.

“Mon ex-mari était aussi au concert”

Récemment, l’ancienne DRH a accordé une interview avec Oprah Winfrey, retransmise sur YouTube. Elle est revenue sur cette soirée et a dévoilé un nouvel élément. La veille du concert, elle a reçu un SMS de sa fille qui l’a prévenue que son ex-mari était également présent à l’événement.

“J’entrais au concert quand ma fille m’a envoyé un message : “Oh, c’est génial que toi et Andrew soyez tous les deux à Coldplay”. Elle m’a donc appris que mon ex-mari était aussi au concert. “Est-ce que ça va faire bizarre s’il me voit avec Andy ?” L’idée m’a traversé l’esprit”, a expliqué Kristin Cabot, selon des propos rapportés par Lad Bible.

La suite après cette vidéo

Kristin Cabot se serait disputée avec son mari avant le concert et bien qu’ils aient été au même endroit ce soir-là, ils étaient déjà séparés. Cette version a été confirmée par le principal intéressé qui a avoué qu’ils n’étaient plus ensemble au moment du concert.

“Une relation très étroite”

Au vu des tensions avec son ex-mari, Kristin Cabot ne voulait pas le croiser pendant le concert, d’autant plus si elle était avec son patron. Cependant, elle affirme que sa relation avec ce dernier n’aurait pas été mal vue par son ex-mari, qui savait qu’ils étaient très proches.

“Il sait à quel point Andy et moi travaillions en étroite collaboration, il sait que nous avions des relations sociales, comme déjeuner et prendre un verre ensemble. Tout allait bien. Il connaît la nature de mon travail et la nature des relations que j’entretiens, j’ai partagé des bureaux avec les PDG avec lesquels j’ai travaillé. C’est une relation très étroite, donc ça n’a posé aucun problème”, a expliqué la directrice RH.

Enfin, Kristin Cabot a réaffirmé qu’elle n’entretenait aucune relation sexuelle avec son patron et qu’ils se seraient embrassés pour la première fois ce soir-là.