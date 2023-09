Cette maman part en voyage sans ses enfants et son mode de vie choque son entourage

Dans un témoignage touchant, une femme résidant en Allemagne explique avoir été victime de mom-shaming. La raison ? On lui reproche de faire la fête et de voyager sans ses enfants.

Vous l’ignorez peut-être, mais le mom-shaming désigne le fait de critiquer les choix d’une mère concernant l’éducation de ses enfants. Leah Hamilton en a fait les frais lorsqu’elle a déménagé à Berlin avec son époux et ses deux enfants en 2017.

La raison ? On lui reproche de sortir en discothèque et de voyager sans sa progéniture. Dans un témoignage publié dans les colonnes d’Insider, cette mère de famille raconte son expérience.

«À l’époque, mon fils avait 10 mois et ma fille deux ans. Après notre arrivée (à Berlin), nous avons constaté que faire la fête faisait partie intégrante du mode de vie de nombreux jeunes. Nous avons commencé à explorer les discothèques et autres clubs et nous nous sommes liés d’amitié avec des jeunes parents qui faisaient la même chose», explique Leah.

Crédit Photo : Leah Hamilton

Outre les soirées, le couple voyage également en Europe avec ses enfants. Mais, les deux époux s’octroient aussi des vacances sans eux. La jeune femme voyage aussi seule, et n'hésite pas à sortir danser de temps en temps. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mode de vie a choqué un grand nombre de personnes, et plus particulièrement les Américains.

«Lorsque j'ai raconté mon histoire à mes amis sur les réseaux sociaux ou sur des forums en ligne, beaucoup m'ont demandé qui s'occupait de mes enfants pendant que je faisais la fête et si mon mari était d'accord pour que je le laisse à la maison avec les enfants. Les gens se demandaient si j'avais des priorités claires», a écrit la jeune femme.

Crédit Photo : iStock

«Mon mari n’a jamais été interrogé sur ses priorités»

Sans réelle surprise, ces critiques infondées ont choqué Leah, qui ne comprenait pas pourquoi ses choix dérangeaient autant :

«Je suis mariée à un homme qui est un père très présent pour nos enfants. Lorsque je sors seule, il s’occupe d’eux et vice versa. Si nous nous sortons tous les deux, nous faisons évidemment appel à une baby-sitter. Dans notre couple, cela n’a jamais été un problème», a confié Leah.

Avant d’ajouter : «Je ne comprenais pas pourquoi mes choix de sortir danser ou de voyager seule étaient perçus si négativement. Mon mari n’a jamais été interrogé sur ses priorités (…) C'est peut-être quelque chose qui n'aurait pas dû me surprendre».

Crédit Photo : iStock

De son côté, la psychothérapeute Christina Furnival affirme que dans les «familles hétérosexuelles, les mères assument la majeure partie des responsabilités parentales, perdant ainsi leur autonomie. Elles voient également leur identité changer radicalement».

Toujours selon ses dires, «c’est en s’amusant que l’on trouve la joie de vivre et que l’on devient une personne équilibrée».