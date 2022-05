Ce nouveau test permet de savoir si vous avez perdu un jumeau avant votre naissance

Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez perdu un jumeau avant votre naissance ? Pour le savoir, un test peut désormais être effectué par un simple prélèvement dans la joue.

Crédit : cuncon/ Pixabay

À voir aussi

Certaines personnes souffrent du « syndrome du jumeau disparu ». Ce dernier se caractérise par des symptômes liés à la disparition de son jumeau pendant la grossesse. Il s’agit d’un trouble psychologique qui peut entraîner des pathologies ou autres infirmités motrices cérébrales.

Pour en être sûr et ainsi trouver des traitements adaptés à ces pathologies, des chercheurs ont développé un test qui serait fiable de 60 à 80%, rapporte l’étude publiée le 6 mai dernier dans la revue Nature Communications.

L’ADN pour savoir si une personne avait un jumeau

Crédit : Tho-Ge/ Pixabay

Afin de vérifier la fiabilité de leur méthode, les chercheurs internationaux de l’étude ont comparé la méthylation de l’ADN de jumeaux identiques à des jumeaux non identiques. La méthylation de l’ADN est une étiquette chimique appelée « groupe méthyle » ajoutée à l’ADN d’un individu.

En comparant le niveau de méthylation de l’ADN de 3046 échantillons de jumeaux identiques à ceux de 3396 jumeaux non identiques à travers la Finlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Australie, on remarque que chacun a partagé un utérus avec son jumeau.

Les chercheurs sont formels, il existe bien une signature moléculaire (la méthylation) que conservent les vrais jumeaux à vie. Cette signature moléculaire, comparable à une cicatrice chimique, est due à la division de l'œuf pendant la grossesse. Les traces d’un jumeau disparu restent dans l’utérus et peuvent être absorbées par le jumeau restant.

Dès lors, par simple prélèvement dans la joue, il sera possible de déterminer si une personne avait un jumeau.