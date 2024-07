Disneyland Paris «déserté» pendant les JO, c'est le moment idéal pour en profiter !

Alors que les JO de Paris battent leur plein, cet événement sportif mondial a un impact sur l’un des sites les plus visités en France : le parc Disneyland Paris. Explications.

Se rendre à Disneyland Paris en plein été n’est pas forcément une bonne idée. La raison ? Au cours de cette période, le célèbre parc d’attractions rime avec forte affluence. Résultat : les visiteurs se retrouvent parfois à faire la queue pendant un long (très long) moment.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’un des sites les plus visités en France est «déserté par les touristes depuis une semaine» en raison des JO, expliquent nos confrères de BFMTV.

Comme le précise le média, les touristes étrangers présents à Paris pour l’évènement sportif restent dans la capitale.

Crédit Photo : Shutterstock:p)pµ

En début de semaine, le temps d’attente pour les manèges à Disneyland Paris s’élevait à une vingtaine de minutes. Selon l’application du parc aux oreilles de Mickey, le temps d’attente était de 25 minutes pour Space Mountain à 12 heures, contre 20 minutes pour Buzz l’Éclair et la Tour de la terreur.

Par conséquent, les visiteurs ont pu enchaîner les manèges en toute tranquillité.

«On n’a jamais vu ça ! On était ici à 8h30 et on a déjà fait plein d’attractions. On a dû attendre environ dix minutes par attraction», a expliqué une visiteuse à BFMTV ce lundi 29 juillet.