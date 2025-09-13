« Dois-je encore représenter la France ? » : un médaillé paralympique s'indigne après une amende de 150 euros infligée par la SNCF

Antoine Pérel, médaille de bronze de para-triathlon, s’est indigné du comportement d’un contrôleur de la SCNF, qui lui a infligé une amende pour avoir chargé son tandem à bord d’un TGV.

“Un an après les Jeux Paralympiques, nous sommes en sommes au même point”

Tel est le triste constat livré par Antoine Pérel, athlète paralympique et médaillé de bronze de para-triathlon lors des derniers Jeux Paralympiques de Paris. Un an après avoir connu l’ivresse du triomphe, le retour à la réalité est souvent implacable.

Ce mardi 9 septembre, Antoine Pérel a publié un message sur Facebook pour dénoncer l’amende qu’il a écopé à bord d’un TGV par un contrôleur de la SCNF.

Son tort ? D’avoir chargé son tandem, un vélo conçu pour son handicap, alors qu’il se rendait à Vichy, dans l’Allier, pour un stage de préparation en vue des Mondiaux, organisés en Australie le 18 octobre prochain.

“Comment je peux travailler si le seul moyen de me déplacer (dû à mon Handicap) n'accepte pas que je transporte un tandem (un vélo pour une personne en situation d’handicap). Impossible”

L’athlète paralympique a accepté l’amende de 150 euros, délivré par un contrôleur avec lequel il était impossible de dialoguer. En effet, le tandem, à cause de sa taille, est interdit à bord d’un TGV. C’est donc surtout la réglementation, qui va à l’encontre de l’inclusion des personnes handicapées dans la société, qu’il dénonce.

Crédit photo : Facebook / Antoine Pérel

La SNCF réagit

Antoine Pérel a ressenti une telle injustice qu’il remet même en question sa volonté de représenter son pays au plus haut niveau sportif. Auprès de RTL, il a partagé cette expérience désagréable :

“Mon tandem n’était pas devant les voies d’accès, il était en voiture-bar. Il était attaché et j’ai l’habitude. C’est un vélo pour personne en situation de handicap. Démonté dans une housse, ça fait environ 1,90 mètre et la SNCF interdit les bagages de cette taille"

Crédit photo : SIPA

Face à la polémique, la SNCF a réagi, évoquant l’interdiction d’avoir un tel bagage à bord d’un TGV pour une raison de sécurité :

"L’impossibilité d’emporter un tandem à bord d’un train est une question de sécurité. Nous appliquons des normes de sécurité strictes qui nous sont imposées afin de garantir la sécurité des voyageurs, la possibilité de circuler ou d’évacuer un train sans entrave. Aucune autre compagnie ferroviaire en Europe n’accepte cette catégorie de "bagages" volumineux, pour les mêmes raisons"

Cependant, la SNCF s’est dit sensible à la mésaventure de l’athlète handicapé, assurant être en lien avec la Fédération Française Handisport pour améliorer la question de l’accessibilité dans ses transports.