Une mère porteuse a donné naissance à 7 bébés, dont 4 pour d'autres familles et n'a pas l'intention d'arrêter

Aux États-Unis, une femme a souhaité devenir mère porteuse pour aider des familles à avoir des enfants.

Ashley Greene est une épouse et une maman comblée âgée de 38 ans. Après la naissance de son troisième enfant, cette dernière a pris une énorme décision : devenir mère porteuse pour aider des familles à avoir enfants.

Depuis, celle qui vit dans l’Iowa (États-Unis) a porté quatre bébés de plusieurs familles, avec la bénédiction de son époux. Comme le rapporte le magazine Insider, Ashley n’a pas l’intention d’arrêter.

Crédit Photo : Ashley Greene / Nodal

«C’est ma passion»

Alors que le benjamin de la fratrie célébrait son quatrième anniversaire, Ashley et son mari ont fait le choix de ne plus avoir d’enfant. Peu de temps avant, la jeune femme avait découvert que l’une de ses amies était mère porteuse pour une famille.

À l’époque, la trentenaire avait trouvé cette situation très inspirante. Au cours de ces onze dernières années, Ashley a donc décidé de suivre son exemple et est tombée enceinte à six reprises. Selon ses dires, la charge émotionnelle et physique d’une grossesse pour autrui est complètement différente. Elle ne ressentait pas les mêmes symptômes et se sentait bien dans son corps.

Crédit Photo : Ashley Greene / Nodal

La mère de famille a permis à deux couples homosexuels et à un couple hétérosexuel de devenir parents. Depuis, elle reçoit des nouvelles et des photos des enfants de la part de certaines familles.

Avant de commencer la gestation pour autrui (PMA), Ashley et son compagnon ont expliqué à leurs enfants biologiques que les bébés n’étaient pas leurs frères et sœurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette pratique semble convenir à tout le monde.

«Je suis prête à être mère porteuse jusqu'à ce que quelqu'un me dise que je ne peux plus» a déclaré la maman de trois enfants au site d’information.«C'est ma passion et je continuerai à aider les gens à créer de belles familles aussi longtemps que possible».

Crédit Photo : istock

Toujours selon la maman de trois enfants, les femmes porteuses reçoivent une compensation de base pour indemniser l’effort et l’inconfort que représente une grossesse. Cette indemnité peut varier entre 41 290 et 55 054 euros par grossesse.