Elle fait le buzz en présentant son neveu de 11 kg au monde entier !

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Lauren Wilson et son neveu Jaxson

Une New-yorkaise est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir présenté son neveu dans une vidéo. Avec sa bouille et ses mensurations XXL, le bébé a rapidement fait craquer la toile.

Un mini Hercule.

En août 2025, Lauren Wilson a partagé sur Instagram une vidéo de son adorable neveu, Jaxson. Le gabarit du petit bonhomme a rapidement fait fondre les internautes.

À l’époque, le nourrisson était âgé de sept mois et pesait déjà 11,3 kilos pour 66 centimètres.

Dans une interview accordée à People, la jeune femme, originaire de New York (États-Unis), a confié qu’elle était complètement obsédée par le bébé de sa sœur et qu’elle voulait « que les gens voient à quel point il est mignon ».

Le bébé qui fait fondre plus de 9 millions d’internautes

Comme le précise le magazine américain, la publication est devenue virale en moins de 24 heures, séduisant des millions d’utilisateurs. Si la taille du bébé a surpris de nombreux internautes, sa mère, Adrienne Wilson, 29 ans, assure que son fils a « toujours été plutôt potelé ».

« Jaxson pesait 3,6 kg à la naissance, mais il a toujours eu tendance à être un peu plus rond », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Il a fêté son premier anniversaire en janvier ! Il pèse maintenant environ 15 kilos ».

La suite après cette vidéo

Lauren Wilson et son neveu Jaxson

Selon elle, le bambin attire tous les regards dans la rue.

« La première réaction des gens est toujours la même : soit ils disent à quel point il est mignon, soit ils remarquent à quel point il est grand. On m’arrête tout le temps quand nous sommes dehors », a-t-elle confié.

Une chose est sûre : elle ne s’attendait pas à ce que la vidéo de sa sœur atteigne plus de 9,4 millions de vues.

« C’était vraiment très intéressant. Voir autant de personnes commenter, aimer et partager depuis tant d’endroits différents dans le monde », a-t-elle poursuivi.

Jaxson Crédit Photo : Adrienne Wilson

Un enfant en bonne santé

Aujourd’hui âgé de 14 mois, Jaxson est en bonne santé. Il « grandit et s’épanouit », selon sa maman. Auprès de nos confrères, elle précise que les médecins « ne sont pas inquiets » concernant son poids, puisque le bébé est également assez grand.

Les spécialistes estiment que son poids se répartira plus harmonieusement à mesure qu’il grandira et deviendra plus actif. Cela tombe bien car le garçonnet commence à faire ses premiers pas.

Jaxson Crédit Photo : Adrienne Wilson

D’après sa mère, Jaxson est un enfant « heureux, blagueur et casse-cou ».

« Ce qui j’aime le plus, c’est de me voir changer, passer de la personne que j’étais à une véritable maman protectrice. J’aime être une mère et je suis impatiente de vivre la suite de cette aventure », a-t-elle conclu.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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