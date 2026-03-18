Elle fait le buzz en présentant son neveu de 11 kg au monde entier !

Une New-yorkaise est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir présenté son neveu dans une vidéo. Avec sa bouille et ses mensurations XXL, le bébé a rapidement fait craquer la toile.

Un mini Hercule.

En août 2025, Lauren Wilson a partagé sur Instagram une vidéo de son adorable neveu, Jaxson. Le gabarit du petit bonhomme a rapidement fait fondre les internautes.

À l’époque, le nourrisson était âgé de sept mois et pesait déjà 11,3 kilos pour 66 centimètres.

Dans une interview accordée à People, la jeune femme, originaire de New York (États-Unis), a confié qu’elle était complètement obsédée par le bébé de sa sœur et qu’elle voulait « que les gens voient à quel point il est mignon ».

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Le bébé qui fait fondre plus de 9 millions d’internautes

Comme le précise le magazine américain, la publication est devenue virale en moins de 24 heures, séduisant des millions d’utilisateurs. Si la taille du bébé a surpris de nombreux internautes, sa mère, Adrienne Wilson, 29 ans, assure que son fils a « toujours été plutôt potelé ».

« Jaxson pesait 3,6 kg à la naissance, mais il a toujours eu tendance à être un peu plus rond », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Il a fêté son premier anniversaire en janvier ! Il pèse maintenant environ 15 kilos ».

La suite après cette vidéo

Selon elle, le bambin attire tous les regards dans la rue.

« La première réaction des gens est toujours la même : soit ils disent à quel point il est mignon, soit ils remarquent à quel point il est grand. On m’arrête tout le temps quand nous sommes dehors », a-t-elle confié.

Une chose est sûre : elle ne s’attendait pas à ce que la vidéo de sa sœur atteigne plus de 9,4 millions de vues.

« C’était vraiment très intéressant. Voir autant de personnes commenter, aimer et partager depuis tant d’endroits différents dans le monde », a-t-elle poursuivi.

Crédit Photo : Adrienne Wilson

Un enfant en bonne santé

Aujourd’hui âgé de 14 mois, Jaxson est en bonne santé. Il « grandit et s’épanouit », selon sa maman. Auprès de nos confrères, elle précise que les médecins « ne sont pas inquiets » concernant son poids, puisque le bébé est également assez grand.

Les spécialistes estiment que son poids se répartira plus harmonieusement à mesure qu’il grandira et deviendra plus actif. Cela tombe bien car le garçonnet commence à faire ses premiers pas.

Crédit Photo : Adrienne Wilson

D’après sa mère, Jaxson est un enfant « heureux, blagueur et casse-cou ».