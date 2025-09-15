Elle ne sort qu'avec des hommes laids pour toujours être la plus belle du couple

L’influenceuse Lana Madison fait de nouveau parler d’elle pour ses propos sur ses relations amoureuses qui n’ont qu’un seul but : être la plus belle de la relation.

La mannequin Lana Madison a fait la une des médias cet été. L’influenceuse trans de OnlyFans a raconté être payée une somme folle pour tester la fidélité des époux.

Aujourd’hui, Lana Madison fait parler d’elle pour ses rencontres amoureuses. Celle qui a dépensé plus de 100 000 livres sterling (115 000 euros) pour obtenir son physique rêvé, a fait une étrange révélation sur les hommes qu’elle fréquente.

Crédit photo : Lana Madison/ Instagram

La jeune femme a admis qu’elle ne sortait qu’avec des hommes « laids » pour être la personne la plus attirante de la relation. Cette tendance a même été appelée « Shrekking » par la génération Z, en référence à l’ogre Shrek.

Trouver un « ogre sexy », une priorité pour Lana Madison

Lana Madison a fait savoir qu’elle n’était pas à la recherche d’un homme beau et préférait trouver un « ogre sexy ».

« Je ne sors qu'avec des hommes moches, comme ça, je serai toujours la plus sexy. Il peut ressembler à Shrek, je m'en fiche. Je ne veux pas du Prince Charmant, je veux un acolyte – quelqu'un dont le rôle principal est de me mettre en valeur et d'avoir l'air reconnaissant à mes côtés. Pourquoi dépenserais-je des sommes à six chiffres pour mon visage et mon corps juste pour sortir avec un homme qui se croit plus beau que moi ? », raconte-t-elle.

La mannequin OnlyFans s’est fait un nom depuis. Sur les réseaux sociaux, elle est désormais suivie par 100 000 abonnés. Elle partage son quotidien dans des vidéos visionnées des milliers de fois.

Crédit photo : Lana Madison/ Instagram

Elle a fait de son apparence un « investissement » qui lui permet de rester le centre de l’attention :

« J'ai fréquenté des ogres vraiment moches. Mais j'étais la star de la relation. Quand on entrait dans une pièce, tout le monde me regardait – pas eux – et j'adorais ça », reconnaît-elle.

Pourtant, le Shrekking n’a pas que des avantages. « Parfois, même les mecs moches trompent », semble-t-elle regretter. « Mais au moins, je suis toujours aussi belle sur les photos de rupture ».