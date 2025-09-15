Elle ne sort qu'avec des hommes laids pour toujours être la plus belle du couple

Par ·

Lana Madison sur une chaise longue

L’influenceuse Lana Madison fait de nouveau parler d’elle pour ses propos sur ses relations amoureuses qui n’ont qu’un seul but : être la plus belle de la relation.

La mannequin Lana Madison a fait la une des médias cet été. L’influenceuse trans de OnlyFans a raconté être payée une somme folle pour tester la fidélité des époux.

Aujourd’hui, Lana Madison fait parler d’elle pour ses rencontres amoureuses. Celle qui a dépensé plus de 100 000 livres sterling (115 000 euros) pour obtenir son physique rêvé, a fait une étrange révélation sur les hommes qu’elle fréquente.

Lana MadisonCrédit photo : Lana Madison/ Instagram

La jeune femme a admis qu’elle ne sortait qu’avec des hommes « laids » pour être la personne la plus attirante de la relation. Cette tendance a même été appelée « Shrekking » par la génération Z, en référence à l’ogre Shrek.

Trouver un « ogre sexy », une priorité pour Lana Madison

@lanamadisondaily

the only thing better than one sausage is two!

♬ Just A Girl - No Doubt

Lana Madison a fait savoir qu’elle n’était pas à la recherche d’un homme beau et préférait trouver un « ogre sexy ».

« Je ne sors qu'avec des hommes moches, comme ça, je serai toujours la plus sexy. Il peut ressembler à Shrek, je m'en fiche. Je ne veux pas du Prince Charmant, je veux un acolyte – quelqu'un dont le rôle principal est de me mettre en valeur et d'avoir l'air reconnaissant à mes côtés. Pourquoi dépenserais-je des sommes à six chiffres pour mon visage et mon corps juste pour sortir avec un homme qui se croit plus beau que moi ? », raconte-t-elle.

La mannequin OnlyFans s’est fait un nom depuis. Sur les réseaux sociaux, elle est désormais suivie par 100 000 abonnés. Elle partage son quotidien dans des vidéos visionnées des milliers de fois.

Lana MadisonCrédit photo : Lana Madison/ Instagram

Elle a fait de son apparence un « investissement » qui lui permet de rester le centre de l’attention :

« J'ai fréquenté des ogres vraiment moches. Mais j'étais la star de la relation. Quand on entrait dans une pièce, tout le monde me regardait – pas eux – et j'adorais ça », reconnaît-elle.

Pourtant, le Shrekking n’a pas que des avantages. « Parfois, même les mecs moches trompent », semble-t-elle regretter. « Mais au moins, je suis toujours aussi belle sur les photos de rupture ».

Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Couple

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Couple de sportifs
Une étude affirme que les conjoints ont tendance à partager les mêmes troubles psychiatriques dans un couple
Jess et son mari
Pour partager la charge mentale, elle fait payer une amende à son mari chaque tâche ménagère qu'il oublie de faire
Un vieil homme heureux devant un écran
Il tombe amoureux d'une IA et veut quitter sa femme, ses enfants l'arrêtent juste à temps
Un couple rompt à cause des dinosaures
Il rompt avec sa petite-amie car elle ne croit pas aux dinosaures
Tramway parisien
Il défend sa petite amie dans le tram... et reçoit 5 coups de couteau