Après avoir retiré ses ovaires à cause d'un cancer, elle réalise enfin son rêve de devenir maman

Stacey Broadmeadow a toujours rêvé d’être maman. Mais elle a vu son rêve s’effondrer lorsqu’elle a appris être atteinte d’un cancer très rare, en 2017. Cette année-là, la trentenaire commençait à ressentir « une douleur très vive dans la zone de [s]on appendice et il s'est avéré que [s]on appendice éclatait », raconte-t-elle au média Sky news.

Stacey a passé plusieurs examens où on lui a diagnostiqué un cancer très rare appelé pseudomyxome péritonéal (PMP), et qu’elle pourrait perdre ses ovaires. Dévastée par cette horrible nouvelle, Stacey a ainsi vu son projet d’être maman tomber à l’eau.

« Mais heureusement, ma médecin était très positive et m'a en quelque sorte donné l'espoir qu'elle serait en mesure de me soigner et que le pronostic pourrait être bon ».

« Ma vie sera pleine d'amour et de bonheur »

La jeune femme a bien fait d’écouter son médecin et de garder espoir. Stacey a été guérie du cancer en pleine pandémie de Covid. Reprend alors son rêve de devenir maman malgré la difficulté que cela comporte.

Stacey a recouru à un traitement par FIV alors que deux embryons seulement ont été jugés bons. « Nous avons réussi à obtenir quatre embryons, mais seulement deux sont passés au niveau supérieur. Alors je n'ai eu que deux embryons. L'un a été transféré mais malheureusement j'ai fait une fausse couche avec celui-là », regrette-t-elle.

Tout reposait alors sur le dernier embryon. « Après avoir fait une fausse couche, j'ai en quelque sorte pensé que le rêve était terminé et que je n'allais jamais avoir de bébé, mais je me suis dit : ‘ j'ai une dernière chance, je vais essayer’ ». Cet essai fut le bon pour Stacey qui s’est retrouvée enceinte pour sa plus grande joie.

En novembre 2022, son petit Harry est né. L’heureuse maman est depuis comblée et ne cache pas sa joie : « Je sens que je vais vivre tellement d'aventures avec ce petit garçon. Nous allons tellement nous amuser. Ma vie va être plus équilibrée, elle sera pleine d'amour et de bonheur ». C’est tout le mal qu’on lui souhaite.