Enceinte chaque année depuis son mariage, cette maman vient d'avoir son 12ème enfant

Ce couple d'Américains est à la tête d’une famille nombreuse puisqu’il a en tout 12 enfants. Chaque année, depuis leur mariage en 2010, un nouveau-né a fait son entrée dans la famille.

Crédit : littlehouseinthehighdesert / Instagram

Courtney et Chris Rogers, originaires du Nouveau-Mexique, sont les heureux parents de 12 enfants. Leur petite dernière, Cambria, est née en 2022.

Pourtant, au départ, les parents ne pensaient pas fonder une famille nombreuse. Pire, lorsqu’ils ont essayé pour la première fois, Courtney a fait une fausse couche. Un événement traumatisant que le couple est parvenu à surmonter par la suite en ayant 12 enfants, soit un chaque année.

Des journées remplies et des économies de chaque instant

Crédit : littlehouseinthehighdesert / Instagram

L’aîné du couple, Clint, est né en 2010. S’en suivront cinq autres garçons et six filles. « C'est incroyable comment ça s'est passé, aussi parce que nous avions tous nos garçons au début et les 5 derniers étaient des filles, donc tout s'est égalisé », se réjouit Courtney.

Pour les parents, chacun de leurs enfants représente un nouveau chapitre de leur vie. « Clint est né 3 semaines avant mes 26 ans mais à l'époque, je ne pensais pas que j'aurais plus d'enfants. Je pensais que j'étais trop vieille à 26 ans et je ne savais pas qu'ils arriveraient si vite, en plus d'inclure des jumeaux. Ensuite, nous avons dit que nous aurions 10 enfants maximum, mais je me sentais toujours assez jeune et en bonne santé, alors nous avons poussé à 12 », poursuit la mère de famille.

Crédit : littlehouseinthehighdesert / Instagram

Il faut croire que 12 enfants dans leur ferme familiale ne posent pas de problème à Courtney et Chris qui ont aussi plus de 200 animaux (cochons, moutons, poules…). Un cadre parfait en pleine nature et proche des animaux pour élever leurs enfants.

Une famille si nombreuse impose aussi un emploi du temps surchargé et des dépenses considérables. Courtney Rogers jongle entre les trois repas par jour, l’école à la maison et l’entretien de la maison. Un travail épuisant et à plein temps que la maman parvient à gérer, notamment en faisant de strictes économies : pas de restaurant, pas de nourriture à emporter, pas de cinéma, de location de films ou autres sorties plaisir.

Les économies passent aussi par les courses et la limitation de viande. Ce qui n’empêche pas la famille Rogers d’inviter de nombreuses personnes pour les fêtes de fin d’année.

Crédit : littlehouseinthehighdesert / Instagram

Crédit : littlehouseinthehighdesert / Instagram

Crédit : littlehouseinthehighdesert / Instagram