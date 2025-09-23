À bout face aux cambriolages, les habitants de ce village s'arment et créent leur propre « police de voisinage »

Les habitants sont prêts à se défendre et appellent à la création d’une gendarmerie spécifique pour endiguer les cambriolages.

Un dispositif de citoyens vigilants s’est créé récemment à Lamagdelaine. Les 800 habitants de ce village du Lot sont excédés par des séries de cambriolages depuis plusieurs semaines, rapporte La Dépêche.

Depuis, la psychose règne dans le village, d’après le quotidien. Chacun se demande « sur qui cela va tomber cette fois ».

« Cela a commencé au printemps dernier. Il y a eu le braquage à main armée d’un bar. Puis tout s’est accéléré cet été. Pourquoi sommes-nous ainsi ciblés si intensément depuis quelques semaines où l’on dénombre tout de même une dizaine de cambriolages ? La plupart se sont produits en pleine nuit et parfois quand des personnes âgées, en grande fragilité, étaient à leur domicile », raconte une adjointe à la mairie qui souhaite rester anonyme.

Crédit photo : Rawf8/ iStock

Un lotissement en particulier est pris pour cible par les voleurs. Sous la recommandation des élus locaux, les habitants ont installé des caméras et autres dispositifs de sécurité, mais rien n’y fait.

Un collectif de voisins prêt à agir quoi qu’il en soit

Moulin de Nouaillac à Lamagdelaine. Crédit photo : Wikipedia

Plutôt que de rester impuissants, les habitants ont préféré agir. Sous l’impulsion de l’un d’eux, Dominique Benoît, un « collectif puissant de 70 personnes prêtes à se mobiliser pour mettre fin à ces cambriolages à répétition » a été créé.

Les intrusions chez les personnes âgées seules poussent certains habitants à se défendre eux-mêmes. Certains possèdent même une « arme sous l’oreiller ou ailleurs », confirme Dominique Benoît qui évite de parler de légitime défense.

De ce fait, les habitants effectuent, chacun leur tour, des rondes la nuit. Ils surveillent les lotissements ciblés, relèvent les plaques d’immatriculation de véhicules inconnus…

Crédit photo : Neydtstock/ iStock

Cependant, cette « police de voisinage » inquiète les représentants locaux, de la procureure de la République à la préfète du Lot. Selon elles, l’affaire est prise « très au sérieux ». Elles rappellent également aux habitants de respecter les « consignes de bon sens » et de ne pas agir seuls. Des recommandations qui ne sont pas suffisantes pour les villageois. Ces derniers demandent la « création d’une cellule de gendarmerie spécifique coordonnée à la police nationale ».

Crédit photo : La Dépêche

Pour dissuader les habitants d’agir, la mairie de Lamagdelaine a affiché de nombreuses affiches rappelant à ne pas se « substituer aux gendarmes ». Une enquête sur les cambriolages est en cours, mais les habitants ne prévoient pas de baisser la garde.