Sexo : connaissez-vous le Gooning, cette nouvelle tendance pour atteindre le septième ciel ?

Zoom sur la nouvelle tendance sexo du Gooning, qui vous promet l'extase.

Envie de grimper aux rideaux, d’atteindre le nirvana ou de monter au 7ᵉ ciel ? On peut continuer encore longtemps sur cette lancée, mais vous avez compris l’idée ! Vous n’êtes pas sans avoir que les tendances sexo ont le vent en poupe ! Après le "Nipplegasm", le "Slowsex", ou encore le "No sex", on vous présente le Gooning.

L'art de faire durer le plaisir…

Kesako ? Cette tendance consiste à dépasser toutes ses attentes en sexualité en se masturbant vigoureusement jusqu’à tomber dans une forme de transe et atteindre le nirvana. Sauf, que juste avant d’atteindre l’orgasme, le principe consiste à se stopper. Puis, à reprendre la masturbation pour retrouver cette sensation de bien-être ultime. En clair, on se masturbe, mais on s’arrête juste avant le bouquet final. Bien sûr, cela peut se pratiquer seul ou à deux. Et oui, jouer avec son/sa partenaire pour faire durer le plaisir peut rajouter du piment dans vos partie de jambes en l'air !



L’objectif de cette tendance sexo : réussir à ressentir tous les bienfaits de la masturbation afin d’entrer dans un état de satisfaction intense et d’euphorie. Une tendance qui a le vent en poupe, puisque ses recherches Google ont augmenté de plus de 778% en 2023.

Comme le rapporte LADbible, cette pratique serait majoritairement pratiquée lors d’un visionnage de porno ou encore pour des pratiques BDSM. L’idée étant de faire durer le plaisir et de jouer… avec le feu. Dans le même esprit, la tendance du “Edging” s’est imposée. Le concept ? Se rapprocher de l’orgasme puis ralentir afin de continuer le plus longtemps possible jusqu’à s’autoriser une masturbation plus intense et atteindre l’ultime orgasme.

Vous l’aurez compris, la tendance est aux prolongations. Et on ne va pas s’en plaindre !

Alors, envie d’essayer le Gooning ?