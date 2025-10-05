Il engloutit 3 kilos de bonbons en trois jours et ce qui devait arriver... arriva

En Angleterre, un homme de 33 ans a eu la mauvaise idée de manger trois kilos de bonbons en seulement trois jours. Pris de violents maux de ventre, il a atterri aux urgences.

La gourmandise est un vilain défaut. Nathan Rimmington, un chauffeur routier britannique, l’a appris à ses dépens.

Dans une interview accordée au The Daily Mirror, le jeune homme de 33 ans revient sur une mésaventure culinaire qui lui a valu une… overdose.

Comme il le précise, les faits remontent à l’année 2024. Un soir, cet habitant du Yorkshire a eu envie de manger des bonbons en forme de bouteille cola de la marque Haribo.

Face à cette situation, il a décidé de les commander en ligne plutôt que de se rendre dans son supermarché. Ce dernier a opté pour un paquet de trois kilos, disponible au prix 20 euros sur le site Amazon.

Crédit Photo : capture d'écran Amazon

Une fois la livraison effectuée, Nathan n’a fait qu’une bouchée des confiseries. En effet, celui-ci a englouti toutes les friandises en l’espace de trois jours, soit un total de 10 460 calories.

Ce qui devait arriver arriva…

"C'était horrible"

Deux jours plus tard, le trentenaire a été pris de violentes crampes d’estomac, détaille le tabloïd anglais.

« J’avais terriblement mal au ventre (…) Je ne pouvais même pas sortir du lit et je transpirais, c’était horrible », raconte le principal concerné.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

Inquiet, il s’est rendu chez son médecin traitant, mais ne lui a en revanche pas précisé qu’il avait ingurgité trois kilos de sucreries.

Comme sa tension artérielle était trop haute, le patient n’a pas eu d’autre choix que de se rendre aux urgences de l’hôpital de Rotherham. Une série d’examens a révélé que Nathan avait des niveaux élevés de gélatine dans ses intestins.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

En d’autres termes, le jeune homme souffrait d’une diverticulite aiguë, une infection du gros intestin. Finalement, il a fini par avouer la vérité aux professionnels de santé.

« Les médecins se sont moqués de moi », se souvient le Britannique.

Hospitalisé pendant six jours, le chauffeur a retrouvé la santé. Depuis lors, il se tient éloigné des bonbons