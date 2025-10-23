À 51 ans, cette Australienne est l’heureuse maman de plusieurs dizaines de poupées reborn. Des poupons qu’elle considère comme des membres de sa famille.

Sylvia Heszterterenyiova, une Australienne de 51 ans, voue un culte à sa collection de 250 bébés reborn. Des poupées ultra-réalistes conçues pour imiter l’apparence d’un nourrisson.

La quinquagénaire, originaire de Sydney, considère ses faux enfants comme des membres à part entière de sa famille, rapporte Mirror.

Crédit Photo : Sylvia Heszterterenyiova

Sa passion pour les reborn est née dix ans plus tôt. À l’époque, Sylvia a vu ses enfants quitter le cocon familial. Une étape difficile pour cette mère dévouée.

« Quand mes filles, Veronika, 31 ans, et Sofia, 27 ans, étaient petites, j’adorais changer leurs couches, les habiller avec de jolies tenues et les bercer pour les endormir. Quand elles ont grandi, toutes ces choses me manquaient », a-t-elle expliqué au média britannique.

Face à cette situation, les deux sœurs ont décidé d’offrir à leur mère une poupée reborn pour ses 40 ans.

Le jour de son anniversaire, Sylvia a découvert un nouveau-né synthétique dans un panier sur le pas de sa porte. Le présent était accompagné du message suivant : « Je suis Isabella, prendras-tu soin de moi ? ».

Un hobby qui ne passe pas inaperçu

Depuis lors, la principale concernée a agrandi sa famille. Ce n’est pas tout ! Celle-ci a créé sa propre entreprise de poupées reborn : Fairies Rebord Magic.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sylvia est une maman et une cheffe d’entreprise comblée. Sans réelle surprise, sa passion pour ses charmantes têtes blondes artificielles suscite des interrogations.

« Certains de mes amis ne comprennent pas ma passion pour les poupée reborn, mais je les adore ».

Crédit Photo : Sylvia Heszterterenyiova

Sylvia l'assure : ces poupons procurent des bienfaits thérapeutiques.

« Ils peuvent apporter tellement de bonheur. Ils aident même les patients atteints de maladie d'Alzheimer à conserver et à retrouver certains souvenirs », explique-t-elle.

Avant de conclure :

« Mes filles sont grandes maintenant et ne vivent plus avec moi. Elles passeront toujours en premier. Mais j'ai un lien particulier avec mes bébés reborn. Je n'échangerais ma grande famille heureuse pour rien au monde ».

Crédit Photo : Sylvia Heszterterenyiova

Chacun ses hobbies…