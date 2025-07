« J'ai l'air plus jeune » : à 44 ans, « la femme la plus détestée de Grande-Bretagne » choque en se moquant de sa fille de 20 ans

Du haut de ses 44 ans, la Britannique Carla Belluci se sent bien dans sa peau. Elle est même convaincue de plus faire plus jeune que sa fille âgée de 20 ans.

Aujourd’hui, on vous reparle de Carla Belluci, une mère famille qui a hérité d’un surnom peu flatteur : la femme la plus détestée de Grande-Bretagne.

En 2019, cette dernière s'était en effet attirée les foudres de ses concitoyens, après avoir profité du système pour se refaire le nez gratuitement.

Crédit Photo : Carla Belluci

Ce n’est pas tout ! Il y a deux ans, cette maman de quatre enfants s’est retrouvée au cœur d'une polémique. La raison ? Elle a fait payer 175 euros à chaque membre de sa famille pour le repas de Noël.

Plus récemment, Carla Belluci a une nouvelle fois fait parler d’elle. Il y a quelques jours, l’ex-mannequin a célébré ses 44 ans. Pour l’occasion, la quadragénaire s’est envolée pour Barcelone (Espagne) avec son époux.

Crédit Photo : Carla Belluci

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’influenceuse britannique est très à l’aise avec son âge. Dans les colonnes du Daily Mirror, elle assure même faire plus jeune que sa fille âgée de 20 ans.

« Les gens sont choqués quand ils apprennent mon âge (…) Des jeunes filles m’ont dit que j’étais plus belle qu’elles. Les jeunes hommes me disent toujours que j’ai l’air d’avoir 30 ans. Je me sens bien et j’ai l’air plus jeune que ma fille Tanisha ».

Crédit Photo : Tanisha Belluci

« Je me donne la priorité »

Carla Belluci ne lésine pas sur les moyens pour entretenir sa plastique. Elle a notamment dépensé 46 000 euros en chirurgie esthétique. Facettes dentaires, botox, lifting…La mère de famille multiplie les opérations pour se sentir belle.

Outre ce petit coup de pouce, celle qui vit à Hitchin, dans le Hertfordshire, attribue sa jeune apparence à « une vie sans stress ». En d’autres termes, elle fait passer son bien-être avant tout. Elle raconte :

« Je me donne la priorité (…) Je ne m’inquiète de rien ».

Crédit Photo : Carla Belluci

Comme elle le précise, elle a choisi d’être son propre patron pour éviter les rides. Elle s’offre également une dizaine de voyages par an. Et la liste est encore longue.

Selon ses dires, elle se fait masser toutes les deux semaines et emploie une femme de ménage. Enfin, elle enchaîne les virées shopping et refuse de cuisiner le week-end. Un mode de vie qui contribue à son bonheur.

Carla Belluci encourage sa fille ainée à faire des efforts pour atteindre son niveau de confiance en elle.

« Tanisha doit cesser de stresser et de trop réfléchir, et arrêter de se soucier de ce que les autres pensent d’elle. Elle doit vivre sa vie et cesser de passer son temps à regarder les autres sur TikTok. Je vois des jeunes de 20 ans qui ont déjà l’air d’avoir 40 ans, c’est effrayant (…) Si Tanisha continue comme ça, quand elle aura mon âge, elle ressemblera à une retraitée de 70 ans ! (…) ».

Crédit Photo : Tanisha Belluci

À bon entendeur !