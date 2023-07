Elle est obèse, il est prof de fitness, ils s'aiment et répondent à leur détracteurs

Un homme a récemment pris la défense de sa femme obèse, moquée sur les réseaux sociaux.

Cachés derrière un écran, les gens haineux osent tout et c’est à ça qu’on les reconnaît.

L’anonymat supposé de la toile rend certains odieux, pour ne pas dire méprisables.

Ces internautes mal intentionnés prennent un malin plaisir à déverser leur haine et n’hésitent pas à s’en prendre au plus vulnérables, à commencer par les personnes en surpoids, pas épargnées par les commentaires désobligeants et autres insultes blessantes.

Brittany Jacques en a fait la cruelle expérience tout au long de sa vie.

Il prend la défense de sa femme obèse, attaquée sur son physique

Cette jeune aide-soignante canadienne pèse en effet 114 kg et doit régulièrement affronter le regard des autres et surtout la méchanceté de certains internautes. Mais elle peut compter sur le soutien de son mari Matt, qui prend constamment sa défense en montant au créneau.

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2020 grâce à internet et filent depuis le parfait amour.

Mariés depuis août 2021, ils ont eu la joie d’accueillir un petit garçon en mars 2022. Un bonheur que rien ne peut entraver, pas même la salve de commentaires négatifs que le couple reçoit sur les réseaux sociaux.

Leur amour a totalement métamorphosé Brittany qui a certes toujours assumé sa silhouette, mais désespérait à l’idée de rencontrer un jour le prince charmant.

« Je n'étais pas sûre de trouver un jour quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis, mais après avoir rencontré Matt, je ne pouvais pas être plus heureuse », raconte ainsi la jeune maman dans un média local.

C’est d’ailleurs ce côté assumé de Brittany qui a séduit Matt.

« Quand j'ai rencontré Britt, elle avait tellement confiance en son corps que j'ai adoré ça. Elle ne veut rien changer, et je ne lui demanderais jamais de le faire », confie ainsi ce professeur de fitness.

Matt est également ravi d’avoir une femme gourmande, comme lui, car ils peuvent tous les deux partager leur péché mignon.

« J'aime aussi la nourriture, donc c'est un plus. Je ne m'inquiète pas de prendre des calories ou de faire un régime, je veux juste qu'elle mange ce qu'elle veut et qu'elle soit heureuse », indique le jeune homme, qui se moque des remarques de ses détracteurs.

« Les gens commentent sur Instagram et suggèrent que je ne suis pas assez grand ou assez homme pour elle (…) Je remarque que les gens nous dévisagent lorsque nous marchons dans la rue, mais la plupart des commentaires que nous avons eus ont été faits en ligne », détaille-t-il.

Qu’importe, lorsque les internautes dépassent les bornes, Matt n’hésite pas à les recarder en rappelant qu’il aime sa femme telle qu’elle est.

La plus belle preuve d’amour qui soit.