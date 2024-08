L'État vous donne 250 € pour partir en vacances cet été, voici comment les récupérer

Il n’est pas encore trop tard pour partir en vacances et cette aide méconnue de l’État peut vous faire économiser beaucoup d'argent.

S’offrir des vacances peut coûter cher. Cependant, et comme chaque année, l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) verse 250 euros. Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il vous faudra seulement effectuer quelques clics et répondre à certains critères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @demotivateur

Ce dispositif méconnu a été lancé par l’ANCV il y a déjà dix ans. L’offre est cumulable et devient encore plus intéressante puisque vous pouvez économiser jusqu’à 500 euros sur votre séjour. Pour cela, il faut que vos amis soient également éligibles au programme, renseigne l'ANCV sur son site (dont le lien est à retrouver plus bas).

Il n’est pas trop tard. Seulement, vous devez partir en août pour en profiter. De plus, vous devez choisir parmi les 10 000 destinations proposées en France et en Europe. Rassurez-vous, le choix est large : à la montagne, à la plage, en ville… il y en a pour tous les goûts.

Comment bénéficier de l’offre de 250 euros pour les vacances ?

Crédit photo : Nicolas Micolani/ iStock

Pour choisir votre destination de vacances, rendez-vous sur le site depart1825.com. Il existe également les plateformes « la station in the city » et « la station du soleil » sur lesquelles figurent de grands groupes comme Pierre et Vacances, UCPA et VVF. À partir de là, vous pouvez choisir votre lieu et, quand vient le moment de réserver, de cocher la case « Départ 18/25 ».

Au vu de son nom, vous l’aurez sûrement compris, ce programme est réservé aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Pas de panique si vous approchez de vos 26 ans, puisque l’âge pris en compte est celui du premier jour de vacances. Ainsi, il est tout à fait possible de partir si vous avez 25 ans le jour du départ et que vous fêtez votre anniversaire durant votre séjour. En revanche, il faut être majeur le jour du départ pour pouvoir bénéficier de l’offre.

Enfin, pour bénéficier du programme, les jeunes doivent résider en France, être en contrat d’apprentissage ou en cours de professionnalisation, être boursier ou avoir un faible revenu et être en service civique. À noter que l’offre est également valable pour les vacances hors été sur la plateforme « la station de ski ».