La chaise que vous choisissez en réunion en dit beaucoup sur votre personnalité, selon un expert

Sur quel chaise vous asseyez-vous lors d’une réunion au travail ? Ce détail peut sembler anodin, pourtant il traduit une personnalité bien précise chez les employés, prévient un spécialiste en communication.

Au travail, chaque employé a une fonction bien précise. Quand vient le temps des réunions, cette fonction va bien au-delà de la hiérarchie de l’entreprise. Elle peut même changer du tout pour tout selon la place que vous choisissez à la table.

Le siège que vous occupez durant une réunion révèle votre personnalité au travail, avance Dustin York, professeur de communication verbale et non verbale à l'université des arts et des sciences de Maryville.

« L'endroit et la façon dont vous vous asseyez peuvent influencer votre rôle lors de la réunion, mais aussi augmenter les chances de confrontation ou de succès », explique-t-il.

Crédit photo : Liubomyr Vorona/ iStock

Une personne qui s’assoit en bout de table, sur le « siège du pouvoir », montre son importance. C’est de là qu’elle peut diriger et orienter la réunion et les conversations. Sa proximité avec la porte permet également à cette personne d’observer les allers et venues des employés. C’est la place idéale pour capter l’attention et avoir l’avantage, complète le spécialiste.

Des sièges qui traduisent les personnalités en entreprise

Crédit photo : The Mind Journal

Il n’y a pas qu’un seul siège qui soit d’importance autour d’une table de réunion. Comme le suggère le dessin, les sièges 1 et 9, situés à la droite et à la gauche du leader sont capitaux. Ils sont généralement occupés par les personnes souhaitant obtenir une promotion et une place de plus grande valeur dans l’entreprise, affirme une étude de l'Université de l'Oregon.

« Être assis à gauche d'une personne occupant le siège de pouvoir lui vaut bien plus de faveur, tandis que le siège à sa droite est souvent perçu comme plus puissant ».

Enfin, un troisième siège est important autour d’une table de réunion : celui qui est surnommé « point focal » ou « débatteur ». Naturellement, il se place en face du leader, à l’autre bout de la table. La personne qui prend place sur ce siège sera un opposant direct au leader dans le sens où elle essaiera aussi de mener la conversation. Cependant, cette place peut être perçue comme menaçante pour son homologue en face :

« Soyez toutefois prudent, car cette position est directement en face du siège du pouvoir. Vous affirmez ainsi que vous êtes un concurrent sérieux », rappelle Dustin York.

Crédit photo : zamrznutitonovi/ iStock

Quant aux places restantes (2, 3, 4, 6, 7 et 8), elles sont plus en retrait. Les personnes qui les choisissent sont considérées comme plus amicales et moins conflictuelles. Elles ont pour rôle d’apaiser de potentielles tensions entre les employés.

Vous saurez désormais où vous placer autour d’une table lors de votre prochaine réunion d’entreprise.