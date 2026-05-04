Les gendarmes arrêtent Dieudonné alors qu'il tentait de se produire illégalement en spectacle dans le Lot-et-Garonne

L’humoriste Dieudonné n’a pas pu assurer son spectacle ce week-end après un arrêté pris par le préfet du Lot-et-Garonne.

Un arrêté pris par la préfecture du Lot-et-Garonne

Il devait assurer son spectacle, Le fil d’Ariane, ce samedi 2 mai à Colayrac-Saint-Cirq, près d’Agen. Cependant, Dieudonné n’a pas pu assurer son engagement. L’humoriste décrié s’était d’abord rendu dans le département des Landes afin de le jouer. Sauf que le spectacle avait été interdit.

Des internautes s’étaient mobilisés et avaient lancé des appels sur les réseaux sociaux pour que Dieudonné assure son spectacle dans un secteur proche, attirant ainsi l’attention des autorités. C’est alors que Dieudonné avait changé de lieu et opté pour le département d’à côté, le Lot-et-Garonne.

Ce samedi, à quelques heures de la représentation, la préfecture du Lot-et-Garonne a dévoilé un arrêté afin d’interdire toute représentation de Dieudonné, a indiqué La Dépêche.

Les gendarmes ont intercepté Dieudonné avant son spectacle

Crédit photo : Wikipedia

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Dans le long arrêté, le préfet, Bruno André, a expliqué que M. Dieudonné M’Bala M’Bala « a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite qui incitent à la haine raciale et méconnaissent la dignité de la personne humaine ».

Plus tard dans l’après-midi, des gendarmes de la brigade de Pont-du-Casse ont aperçu Dieudonné dans sa voiture, alors qu’ils patrouillaient en ville. Ils ont ainsi intercepté l’humoriste avant de l’informer de l’arrêté pris. « Il est reparti certainement un peu déçu », a confié un gendarme. L’humoriste n’a pas pesté et a quitté les lieux, ne pouvant assurer son spectacle.

Pour la préfecture du Lot-et-Garonne, la présence de Dieudonné dans la commune peut entraîner un risque « de trouble à l’ordre public ». Par ailleurs, l’arrêté évoque le contenu du spectacle avec « un risque sérieux que soient tenus […] des propos susceptibles de revêtir un caractère antisémite ou de constituer une provocation à la haine ou à la discrimination ».

Dieudonné a déjà fait plusieurs fois l’objet de condamnations pénales « pour des propos à caractère antisémite qui incitent à la haine raciale ».