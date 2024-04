Le Slip Français casse ses prix pour faire face à la concurrence

Pour relancer ses ventes, largement impactées par la concurrence, la marque tricolore "Le Slip Français" propose près de 400 000 produits à prix réduits. La qualité ne change pas, seule la quantité.

Voilà déjà treize ans que Le Slip Français a été lancé. Treize ans durant lesquels, l'entreprise créée par Guillaume Gibault a su s’imposer dans l’industrie textile pour devenir en quelques années une marque iconique de sous-vêtements.

Sauf que derrière ce succès, Le Slip Français ne va pas très bien. D’après un aritcle publié par Les Echos, Le Slip Français fait actuellement face à des difficultés financières et doit casser ses prix. Il faut dire que les sous-vêtements proposés ne sont pas accessibles à tout le monde, comme le reconnaît son fondateur dans leur dernière vidéo promotionnelle.

En effet, Le Slip Français fabrique tous ses produits en France. Et ce cachet made in France a donc un prix, bien trop élevé par rapport à la concurrence de marques comme Temu et Shein. « On doit réussir à embarquer un public plus large pour retrouver des volumes et relancer l’entreprise », explique Guillaume Gibault. Alors qu’il faut compter 40 euros pour un slip de la marque, l’entreprise française lance une offre promotionnelle afin de proposer des produits à 25 euros l’unité.

Opération (R)évolution pour le Slip Français

Afin que le plus de monde puisse bénéficier de cette offre, la marque a mis l'accent sur la quantité. « Pour cette opération, nous avons passé une commande de 400.000 pièces à nos fournisseurs. Jusqu'à présent, nos commandes étaient entre 5 à 10.000 slips », précise encore le fondateur à nos confrères.

Crédit photo : Le Slip Français

Le Slip Français est désormais en sursis. Jusque-là symbole de réussite avec ses 20 millions de chiffres d’affaires réalisés en 2023, Le Slip Français a perdu 10% de son chiffre d’affaires depuis 2021. Pour autant, Guillaume Gibault se veut rassurant. L’entreprise ne mettra pas la clé sous la porte dans les jours qui viennent. La promotion à prix cassés intervient afin de prévenir de potentiels dégâts et de relancer les ventes.

Son offre à prix réduit est ainsi disponible sur son site web, mais également en magasins comme aux Galeries Lafayette. En plus des unités à 25 euros, sont également disponibles des packs de trois slips pour 57 euros mais aussi des chaussettes et des boxers.