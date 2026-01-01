Savez-vous pourquoi les fenêtres sont toujours à gauche dans les salles de classe ?

C’est un détail auquel personne n’avait pensé : l’agencement des fenêtres dans les salles de classe. Un internaute a fait cette remarque et posé cette question : pourquoi sont-elles toujours à gauche ? Voici la raison.

Salles de classe : un détail qui fascine les internautes

Avez-vous déjà remarqué que les salles de classe étaient agencées d’une façon bien précise ? Pas seulement en France mais également à l’étranger. C’est ce qu’a fait remarquer un internaute sur TikTok dans une vidéo devenue depuis très populaire.

L’utilisateur montre une salle de classe et écrit : « Moi quand j’ai réalisé que je n’ai jamais eu de salle de classe avec les fenêtres à droite. » Ce à quoi de nombreux internautes ont réagi, se rendant compte de la véracité de l'observation. Que vous soyez encore à l’école ou non, pensez aux salles de cours de votre établissement. Les fenêtres ne sont-elles pas en majorité sur la gauche ?

Il y a une raison bien précise à cela, à laquelle l’agence Epicuria Architectes, spécialisée dans les établissement scolaires, a répondu pour nos confrères de 20 Minutes.

Une raison bien précise qui s’est démocratisée dès les années 1960

Cet agencement si particulier favorise en fait un groupe d’élèves majoritaire à l’école : les droitiers. Jean-Michel Buron, de l’agence Epicuria Architectes, explique pourquoi :

« La lumière est importante pour pouvoir écrire. Les fenêtres sont donc à gauche pour que l’ombre portée ne soit pas sur la feuille… pour les droitiers. »

En effet, les élèves droitiers représentent 90% des écoliers. L’agencement de la pièce est donc configuré de façon à ce que la source de lumière naturelle de la gauche éclaire une grande partie de leur table sans que leur main droite ne fasse d’ombre quand ils écrivent.

Un agencement différent pour favoriser les gauchers est possible, mais « très rare », reconnaît le spécialiste. Ce dernier rappelle que l’important dans une salle de classe reste l’éclairage latéral « pour avoir une lumière du jour qui éclaire au maximum le plan de table. Peu importe l’exposition de la salle. »

Crédit photo : eggeeggjiew/ iStock

Mais alors, pourquoi la majorité des salles de classe en France sont-elles agencées de cette façon ? Il faut remonter aux années 1960, au moment du boum démographique. Pour y répondre, l’État a lancé la construction de nombreuses classes qui devaient respecter des critères spécifiques comme la taille (50 mètres carrés). Voilà pourquoi tous les établissements scolaires (ou presque) possèdent des classes avec les fenêtres à gauche.

Enfin, de nos jours, l’accent est surtout mis sur les stores occultants, permettant de réguler la lumière selon les envies.