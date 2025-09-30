Horreur à l'école, une enseignante donne un chaton vivant à manger au serpent de la classe

Aux États-Unis, une enseignante texane est accusée d’avoir donné à manger un chaton vivant à un serpent gardé dans sa classe.

Une professeure américaine originaire du Texas est dans la tourmente après avoir commis un geste qui a provoqué la colère de l’association PETA.

L’enseignante en question, spécialisée dans la zootechnie (science qui s'occupe de l'élevage et de la reproduction des animaux domestiques, selon Larousse) au lycée Alvord, dans le comté de Wise, est accusée d’avoir donné à manger un chaton malade à un serpent gardé dans sa classe.

Crédit Photo : iStock

Ce n’est pas tout. L’organisation de protection animale reproche à l’auteure des faits d’en avoir parlé à ses élèves. Face à cette situation, l’organisme a décidé de déposer plainte.

Celle-ci aurait agi avant le début des cours. Par conséquent, aucun élève n’était présent dans la salle de classe.

Une enquête ouverte

Selon PETA, l’enseignante, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a apporté quatre chatons en mauvaise santé âgés d’une semaine depuis chez elle à l’école, après que sa chatte a mis bas.

Elle aurait alors raconté aux lycéens avoir l’habitude de récupérer les bébés chats malades pour nourrir ses serpents à la maison. « On ne peut pas tous les sauver », aurait ensuite déclaré la principale concernée.

Dans la foulée, l’éducatrice spécialisée aurait « autorisé un élève, avec l’accord de ses parents, à ramener les chatons malades chez lui ».

Crédit Photo : iStock

« PETA a adressé (…) une lettre urgente au surintendant du district scolaire indépendant d'Alvord, Randy Brown, l'exhortant à interdire immédiatement l'utilisation d'animaux vivants dans les salles de classe du district et à enquêter sur le comportement présumé de l'enseignante », a indiqué PETA dans un communiqué.

Cet incident a été signalé auprès des forces de l’ordre, ce qui a déclenché une enquête. Néanmoins, les autorités auraient décidé de laisser l’établissement scolaire « gérer cette affaire », selon NBC 5 et CBS News.

De son côté, Randy Brown décrit l’enseignante comme « une éducatrice expérimentée et une amoureuse des animaux », ajoutant qu’elle s’était excusée auprès des élèves.

Crédit Photo : iStock

PETA ne décolère pas

Les représentants de PETA demandent désormais l’ouverture d’une « enquête criminelle » et « l’interdiction de la présence d’animaux vivants dans les salles de classe » de l’école.

« Une éducatrice qui devrait enseigner à ses élèves l'empathie et le respect d'autrui arrache au contraire des chatons nouveau-nés à leur mère et les soumet à une mort douloureuse et terrifiante devant des adolescents choqués et traumatisés », a déclaré Rachelle Owen, vice-présidente de l’association.

